Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σχολίασε την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, την παρουσίαση της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και τα ποσοστά που μπορεί να καταγράψει το ΠΑΣΟΚ.

Ο σύμβουλος επικοινωνίας, μιλώντας για το αποτέλεσμα που ενδεχομένως αναδείξουν οι κάλπες στις εθνικές εκλογές, τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήρθε για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι η Μαρία Καρυστιανού θα καταλάβει την τρίτη θέση, τονίζοντας ότι στην παρουσίαση του κόμματος αδίκησε τον εαυτό της, ενώ δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ θα βγει τέταρτο κόμμα.

«Οι δημοσκοπήσεις είναι πράγματι φωτογραφία της στιγμής. Σήμερα όλοι το αποδέχονται αυτό και η σημερινή πράγματι φωτογραφία μας δείχνει ότι ο κ. Τσίπρας μπήκε δυνατά για να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης», είπε στο Live News.

Αναφερόμενος στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε ότι «όσο λιγότερο μιλάει τόσο περισσότερο θα γράφει πιο υψηλά ποσοστά. Γιατί στην πραγματικότητα, η κ. Καρυστιανού από το 27% έφτασε στο σημερινό ποσοστό από τις τοποθετήσεις τις πρώτες που έκανε, όταν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους να την τοποθετήσουν στο συντηρητικό κομμάτι του επίπεδου άξονα της διάκρισης των κομμάτων. Θυμίζω τις εκτρώσεις».

Στη συνέχεια, είπε ότι «σήμερα όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας ξεχωρίζει και θα υπάρχει μία σκληρή μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κ. Καρυστιανού. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή υπερέχει η κ. Καρυστιανού για την τρίτη θέση και το ΠΑΣΟΚ μάλλον είναι πιο κοντά στην τέταρτη. Πράγμα το οποίο δεν είναι ευχάριστο για το ΠΑΣΟΚ».

Μπορεί να κερδίσει τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας;

Απαντώντας σε ερώτηση για εάν χρειάζεται και το κέντρο για να κερδίσει τις εκλογές ο κ. Τσίπρας, ο κ. Σπηλιωτόπουλος απάντησε:

«Για να κερδίσει εκλογές δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται το κέντρο και αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά και ιστορικά. Άλλωστε οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από το λεγόμενο μεσαίο χώρο. Άρα ο κ. Τσίπρας, αν θέλει πράγματι να γίνει δύναμη με προοπτική εξουσίας, θα πρέπει να διεισδύσει στο λεγόμενο μεσαίο χώρο.

Από κει και έπειτα υπάρχει μια αντίφαση και την έχω επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Η αντίφαση είναι ότι ναι μεν στη ρητορική του ο κ. Τσίπρας λέει ότι εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία και το οικολογικό κίνημα. Από την άλλη όμως, στο σύμβολο που είναι το όνομα του κόμματος, λειτουργεί με αποκλεισμούς. Λέει εγώ είμαι καθαρά ένα δίκαιο κόμμα. Εκεί υπάρχει δυσκολία.

Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο κ. Τσίπρας ξεκινάει με διψήφιο ποσοστό και μπορεί κατά δική μου εκτίμηση, με τις κατάλληλες κινήσεις και αν και εφόσον διεισδύσει και στον μεσαίο χώρο, μπορεί να πλησιάσει και τη Νέα Δημοκρατία. Εάν παραμείνει όμως το όνομα με ό,τι αυτό έχει να κάνει ως σημαινόμενο, τότε σε αυτή την περίπτωση προφανώς θα μείνει σε αυτά και ενδεχομένως να χαμηλώσει και το ποσοστό».

Ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού είπε: «Η κ. Καρυστιανού μπορεί να φτάσει και διψήφιο ποσοστό. Είναι στο δικό της χέρι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η πρώτη της εμφάνιση ήταν κάτω από τις δικές της δυνατότητες. Θεωρώ ότι η ίδια αδίκησε τον εαυτό της».