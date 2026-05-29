Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στις πύλες της Αθήνας να αυξάνεται ώρα με την ώρα και τους εκδρομείς να εγκαταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδοί κινούνται σε ρυθμούς τριημέρου, όμως η έξοδος κορυφώνεται όσο πλησιάζει το απόγευμα και το βράδυ, όταν χιλιάδες εργαζόμενοι σχολούν και σπεύδουν να προλάβουν πλοία, λεωφορεία και αναχωρήσεις με αυτοκίνητο.

Με βαλίτσες, καλοκαιρινή διάθεση και σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες, φοιτητές και παρέες νέων φεύγουν για νησιά, χωριά και εξοχικά, αναζητώντας λίγες ημέρες χαλάρωσης μακριά από την πόλη.

«Μποτιλιάρισμα» στα λιμάνια της Αττικής

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα.

Από τον Πειραιά, για σήμερα Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί 19 μεγάλα δρομολόγια προς τα νησιά, με περισσότερους από 16.800 επιβάτες.

Παράλληλα, για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 41 δρομολόγια, συμβατικά και ταχύπλοα, προκειμένου να μεταφέρουν περίπου 6.000 εκδρομείς.

Αυξημένη κίνηση σε Ραφήνα και Λαύριο

Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται και στη Ραφήνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια και επιπλέον 4 έκτακτα προς Μαρμάρι.

Αυξημένη είναι η εικόνα και στο Λαύριο, από όπου αναχωρούν 13 πλοία, καθώς πολλοί εκδρομείς επιλέγουν προορισμούς του Αιγαίου για το τριήμερο.

Η κίνηση στα λιμάνια αναμένεται να παραμείνει έντονη μέχρι αργά το βράδυ, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να προσέρχονται νωρίτερα για την επιβίβασή τους.

Στο «φουλ» και τα ΚΤΕΛ

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ σε Κηφισό και Λιοσίων, όπου η επιβατική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, έχουν προγραμματιστεί 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 έκτακτα δρομολόγια από τη Λιοσίων.

Οι περισσότεροι επιβάτες κατευθύνονται προς την περιφέρεια, είτε για σύντομες διακοπές είτε για επίσκεψη σε συγγενείς και ιδιαίτερες πατρίδες.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Την ίδια ώρα, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων.

Τα μπλόκα και οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε αλκοτέστ, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνες προσπεράσεις και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί με αυξημένη ένταση μέχρι το βράδυ, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων θα κορυφωθεί τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Ο καιρός του Σαββάτου

Για το Σάββατο 30 Μαΐου, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα εμφανιστούν στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Στερεάς, με τα φαινόμενα να υποχωρούν το βράδυ.

Παράλληλα, θα επικρατήσει σκόνη στα δυτικά, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις γύρης ελιάς αναμένονται στα κεντρικά, τα νότια και το Ανατολικό Αιγαίο.

Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα είναι τοπικά μέτριοι, έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και τη Θράκη θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες απογευματινές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα και τον υδράργυρο να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Τριήμερο με καλοκαιρινή διάθεση

Το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου του καλοκαιριού επιβεβαιώνει ότι πολλοί εκδρομείς αξιοποιούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για μια σύντομη απόδραση.

Τα λιμάνια γεμίζουν, τα ΚΤΕΛ ενισχύουν τα δρομολόγιά τους και οι δρόμοι της εξόδου παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση, ενώ ο καιρός, παρά τις τοπικές μπόρες στα ορεινά, παραμένει γενικά σύμμαχος των ταξιδιωτών.