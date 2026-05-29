Σε ποινή κάθειρξης 20 ετών, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα, καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ο 34χρονος Γάλλος για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη, της γυναίκας που παρακολουθούσε χωρίς να την γνωρίζει και πάτησε με το αμάξι.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση περί ενοχής του κατηγορουμένου, ενώ απέρριψε το αίτημά του για νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή. Έτσι, ο καταδικασθείς οδηγείται άμεσα στη φυλακή.

Η υπόθεση, την ίδια ώρα, αποκτά νέα διάσταση, καθώς η δικογραφία αποστέλλεται στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους γιατρούς που είχαν εξετάσει τον 34χρονο πριν από το τραγικό περιστατικό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Γιώργος Κοκοσάλης, διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες κατά την αγόρευσή του, σημειώνοντας: «Την Ράνια τη σκότωσε ένα ολόκληρο σύστημα. Ο κατηγορούμενος έχει τη μικρότερη ευθύνη. Κατά 80% ευθύνονται αυτοί που δεν έκαναν, οι γιατροί που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε».

Το βίαιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ το βίντεο της παράσυρσης είχε προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα. Όπως προέκυψε, ο δράστης είχε εντοπίσει την 36χρονη, την ακολούθησε και στάθμευσε σε μικρή απόσταση, περιμένοντας να βγει από το αυτοκίνητό της. Μόλις εκείνη κατέβηκε, ο 34χρονος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και την παρέσυρε θανάσιμα.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», είπε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 36χρονη. «Ήθελα μόνο να σταματήσω τις παρακολουθήσεις… Δεν θυμάμαι τι συνέβη τη στιγμή του ατυχήματος», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα φόβο για τη φυλακή. Απαντώντας σε ερωτήσεις του δικαστηρίου σχετικά με την ψυχολογική του κατάσταση, δήλωσε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι γενναιόδωρος, αλλά όταν δεν είναι καλά γίνεται βίαιος.

