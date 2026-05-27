Η συζήτηση για την ηγεσία σήμερα δεν περιορίζεται πλέον στους αριθμούς, στις επενδύσεις ή στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Περνά όλο και περισσότερο μέσα από τους ανθρώπους: από το πώς ένας οργανισμός προσελκύει ταλέντα, πώς τα εξελίσσει, πώς δημιουργεί κουλτούρα εμπιστοσύνης και πώς προετοιμάζει τη νέα γενιά για μια αγορά εργασίας που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Παπαστράτος επιχειρεί να συνδέσει τη δική της διαδρομή με το επόμενο κεφάλαιο της εργασίας στην Ελλάδα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων παρουσίας στη χώρα, η εταιρεία στρέφει το βλέμμα της στα επόμενα πέντε χρόνια, μέχρι το ορόσημο των 100 χρόνων, θέτοντας στο επίκεντρο τη νέα γενιά, τις δεξιότητες του μέλλοντος και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Από τις διακρίσεις στις δεξιότητες του μέλλοντος

Η Παπαστράτος αναδείχθηκε το 2026 «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα για 12η συνεχή χρονιά από το Top Employers Institute, ενώ έχει αναδειχθεί και «Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα» για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand της Randstad.

Οι διακρίσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση των εργαζομένων με την εργασία μεταβάλλεται. Οι νεότερες γενιές δεν αναζητούν μόνο μια θέση εργασίας, αλλά ένα περιβάλλον που προσφέρει προοπτική, εξέλιξη, ισορροπία, νόημα και ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι η ελκυστικότητα ενός εργοδότη δεν χτίζεται μόνο μέσα από παροχές ή εταιρική εικόνα, αλλά μέσα από καθημερινές πρακτικές, κουλτούρα και πραγματική επένδυση στους ανθρώπους.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το FutuReady, η πρωτοβουλία της Παπαστράτος για τη Gen Z, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2026 για τρίτη χρονιά. Με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις ανθρώπινες δεξιότητες και τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στον κόσμο της εργασίας, η δράση απευθύνθηκε σε φοιτητές, τελειόφοιτους και αποφοίτους ηλικίας 18 έως 27 ετών, δίνοντάς τους πρόσβαση σε ομιλίες, εργαστήρια και ανθρώπους της αγοράς.

Το FutuReady Greece ως γέφυρα εκπαίδευσης και εργασίας

Το επόμενο βήμα είναι το FutuReady Greece, η νέα πλατφόρμα πολλαπλών δράσεων που παρουσίασε η Παπαστράτος στην επετειακή εκδήλωση για τα 95 χρόνια της. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με πενταετή ορίζοντα, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία. Στόχος της είναι να στηρίξει τη νέα γενιά, ενισχύοντας τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η εταιρεία ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποτροφίες για 50 φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια, mentoring, διαλέξεις, πρακτική άσκηση και κοινές έρευνες για τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Παράλληλα, το FutuReady Greece προβλέπει προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέους και νέες, πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για 100 άτομα, καθώς και δράσεις ενίσχυσης εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας.

Με αυτές τις κινήσεις, η Παπαστράτος μεταφέρει τη συζήτηση για την επέτειό της από το παρελθόν στο μέλλον. Η πορεία των 95 χρόνων λειτουργεί ως αφετηρία για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση της ηγεσίας: εκείνης που δεν περιορίζεται στη διοίκηση ενός οργανισμού, αλλά επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη νέα γενιά και στις δεξιότητες που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της εργασίας.