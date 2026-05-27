Η Τουρκία ανεβάζει αργά αλλά σταθερά τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και στο πεδίο του Αιγαίου, την ώρα που η Άγκυρα ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση το προκλητικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Το θέμα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών επανέφερε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να δεχθεί «τετελεσμένα» στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Νέο μήνυμα Γκιουλέρ από την Αδριανούπολη

Μιλώντας στα μέλη της 9ης Διοίκησης Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν, όπως είπε, στον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.

«Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έστειλε ακόμη πιο σαφές μήνυμα, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε κινήσεις που, κατά την τουρκική πλευρά, θίγουν τα δικαιώματα και την ασφάλειά της.

«Θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας», τόνισε.

«Διάλογος, αλλά όχι συμβιβασμοί»

Ο Γκιουλέρ επιχείρησε να εμφανίσει την Τουρκία ως δύναμη που κινείται υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δίνει προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου.

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει πως η Τουρκία θα κάνει συμβιβασμούς στα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα.

«Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικούς, νομικούς και νόμιμους λόγους», είπε.

Παράλληλα, επανέφερε την τουρκική κατηγορία περί «μαξιμαλιστικών πρωτοβουλιών», υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων και αντιβαίνουν, όπως ισχυρίστηκε, στο πνεύμα των διεθνών συμφωνιών.

Στο φόντο το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Οι δηλώσεις Γκιουλέρ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα προετοιμάζει το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με στόχο να αποκτήσουν νομική μορφή οι τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες.

Η σύμπτωση δεν περνά απαρατήρητη. Από τη μία, η Τουρκία επιχειρεί να θεσμοθετήσει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Από την άλλη, επαναφέρει το θέμα των ελληνικών νησιών, εντάσσοντάς το στο ίδιο πλαίσιο αμφισβητήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Για την Αθήνα, η τουρκική ρητορική περί «μη στρατιωτικού καθεστώτος» των νησιών αποτελεί πάγια και απορριπτέα θέση, καθώς η Ελλάδα συνδέει την αμυντική θωράκιση των νησιών με την τουρκική απειλή και τη διατήρηση ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων στα μικρασιατικά παράλια.

Το πραγματικό μήνυμα της Άγκυρας

Η νέα παρέμβαση Γκιουλέρ δείχνει ότι η Τουρκία επιχειρεί να συνδέσει τρία μέτωπα σε ένα ενιαίο αφήγημα: Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο.

Με τη ρητορική περί «τετελεσμένων», η Άγκυρα εμφανίζει τις ελληνικές θέσεις ως «μαξιμαλιστικές», ενώ παράλληλα προετοιμάζει το νομικό πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», μέσα από το οποίο θα επιχειρήσει να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της.

Η κλιμάκωση αυτή δεν περιορίζεται στις δηλώσεις. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη τουρκική στρατηγική, όπου η διπλωματική ρητορική, οι στρατιωτικές κινήσεις και η εσωτερική νομοθέτηση επιχειρείται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Για την Ελλάδα, το μήνυμα είναι σαφές: η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις αμφισβητήσεις της. Αντίθετα, επιχειρεί να τις οργανώσει πιο συστηματικά, με πολιτικό, νομικό και στρατιωτικό περίβλημα.