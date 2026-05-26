Η βασίλισσα Ράνια και η πριγκίπισσα Ράτζουα συγκέντρωσαν τα βλέμματα στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια ανεξαρτησίας της Ιορδανίας, που πραγματοποιήθηκε στο παλάτι Αλ Χουσεϊνίγια.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’, ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Χουσεΐν, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η βασίλισσα Ράνια επέλεξε μια ανοιχτόχρωμη ασημί δημιουργία με γεωμετρικά μοτίβα και διακριτικές διάτρητες λεπτομέρειες στα μανίκια και τη λαιμόκοψη. Το σχέδιο παρέπεμπε σε παραδοσιακά στοιχεία της Ιορδανίας και στο επτάκτινο αστέρι της σημαίας της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, η πριγκίπισσα Ράτζουα εμφανίστηκε με τιρκουάζ φόρεμα της Ιορδανής σχεδιάστριας Reema Dahbour. Η δημιουργία ξεχώριζε για τη ντραπέ γραμμή και την ασύμμετρη κάπα που ακολουθούσε την κίνηση του φορέματος.

ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτέλεσαν οι χρυσές μεταλλικές μανσέτες με αραβική καλλιγραφία, στις οποίες ήταν χαραγμένος στίχος από το τραγούδι της Φαϊρούζ «Urdon Ard Al Azm».

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με καρφίτσα σε σχήμα μαύρης ίριδας, ένα λουλούδι που συνδέεται συμβολικά με την Ιορδανία.

Η φωτογραφία της Ράνιας με τις εγγονές της

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη τελετή, η βασίλισσα Ράνια ανέβασε φωτογραφία με τις δύο εγγονές της, την πριγκίπισσα Ιμάν και την Αμίνα Θερμιώτη.

Τα δύο παιδιά φορούσαν λευκά T-shirts με τους αριθμούς «8» και «0», διακοσμημένα με σημαίες και λουλούδια στα χρώματα της Ιορδανίας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η βασίλισσα έγραψε: «Γιορτάζοντας 80 χρόνια ανεξαρτησίας με την πιο γλυκιά παρέα: την Ιμάν και την Αμίνα τυλιγμένες στα χρώματα της Ιορδανίας».