Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Πέμπτη (28/6) την ΑΕΚ στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι μετά την κατάκτηση της Euroleague και ο Εβάν Φουρνιέ με ανάρτησή του στα social media απευθύνθηκε στους οπαδούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στον… έβδομο ουρανό μετά την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου τους και την Πέμπτη (28/6) θα πρέπει να επιστρέψουν στο γήπεδο για την πρώτη αναμέτρηση με τους «κιτρινόμαυρους» στα ημιτελικά της Stoiximan Basket League.

Είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται να μετατραπεί σε γιορτή για τους οπαδούς καθώς θα έχουν ξανά την ευκαιρία να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης και σε αυτούς απευθύνθηκε ο MVP του Final Four της Euroleague με ανάρτησή του στα social media.

«Ο κόκκινος στρατός θα εμφανιστεί την Πέμπτη ή έχει ακόμη hangover;», αναρωτήθηκε ο Γάλλος γκαρντ, με εμφανή τη διάθεση για χιούμορ.