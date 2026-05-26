Ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες σημειώθηκε στο Μεξικό, όπου ετοιμάστηκε η μεγαλύτερη μερίδα γουακαμόλε που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Το εντυπωσιακό γαστρονομικό επίτευγμα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 13ου ετήσιου Φεστιβάλ Αβοκάντο στην πόλη Ταντσιτάρο, η οποία φημίζεται για την παραγωγή της.



Συνολικά, περισσότεροι από 1.000 ντόπιοι καλλιεργητές και κάτοικοι της περιοχής ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό τον συντονισμό του Τοπικού Συμβουλίου Υγείας των Φυτών. Με απόλυτη συνεργασία και απίστευτη ταχύτητα, κατάφεραν να συγκεντρώσουν, να καθαρίσουν και να πολτοποιήσουν τα υλικά, δημιουργώντας ένα τεράστιο μπολ με γουακαμόλε που ζύγιζε 6,8 τόνους. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσπάθειας ήταν ο χρόνος, καθώς η προετοιμασία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δυόμισι ώρες.



Το προηγούμενο ρεκόρ των 4,9 τόνων είχε καταγραφεί στο Περιμπάν στο Μεξικού το 2022. Το Ταντσιτάρο κατείχε το ρεκόρ πριν από το 2022.



«Αυτή η στιγμή ανήκει στις χιλιάδες οικογένειες του Μιτσοακάν των οποίων τα προς το ζην βασίζονται σε εκτάσεις με αβοκάντο» ανέφερε ο Ραούλ Ε. Μαρτίνεθ Πουλίντο, πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Εξαγωγέων και Συσκευαστών Αβοκάντο του Μεξικού, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

«Αυτό το επίτευγμα αντικατοπτρίζει τη συλλογική δύναμη του κλάδου μας – από τους καλλιεργητές έως τις ομάδες που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού» είπε.



«Αντιπροσωπεύει την ενότητα, την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά, καθώς και την αφοσίωση που επιδεικνύουμε συλλογικά για να φτάσουμε σε νέα ύψη, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης του νέου παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες και μιας ιστορικής σεζόν με περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια κιλά μεξικανικών αβοκάντο να φτάνουν στην αγορά των ΗΠΑ».



Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η εκδήλωση ανέδειξε επίσης τον ρόλο του αβοκάντο στην περιφερειακή οικονομία, τον εξαγωγικό τομέα και την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ περιελάμβαναν παρουσιάσεις σχετικά με τα συστήματα παραγωγής αβοκάντο, τη βιωσιμότητα και τις τοπικές γεωργικές παραδόσεις που συνδέονται με την καλλιέργεια αβοκάντο στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.