Την ώρα που οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους και το λειτουργικό κόστος παραμένει υψηλό, τα δίκτυα δικαιόχρησης ή αλλιώς franchise συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Η εξήγηση δεν βρίσκεται στην απουσία ρίσκου, αλλά στην ανάγκη για ένα πιο οργανωμένο μοντέλο επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την εικόνα της αγοράς το πρώτο τετράμηνο του 2026, το 41% των επιχειρήσεων ανέφερε μείωση πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Την ίδια περίοδο, όμως, τα δίκτυα franchise συνέχισαν να εμφανίζουν κινητικότητα, με νέα σημεία, νέες αλυσίδες και επενδυτές που αναζητούν πιο δομημένες μορφές επιχειρηματικότητας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το franchise δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο. Στην Ελλάδα το συναντάμε στον καφέ και την εστίαση, στα μικρά σημεία λιανικής, στα σούπερ μάρκετ γειτονιάς, στις τηλεπικοινωνίες και στην προσωπική φροντίδα, δηλαδή σε σημεία που ο καταναλωτής βλέπει σχεδόν καθημερινά.

Αυτή η εξάπλωση κάνει το μοντέλο πιο ορατό, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και το βασικό ερώτημα: πόσα από τα νέα σημεία μπορούν πράγματι να σταθούν στην τοπική αγορά; Γιατί το franchise δεν είναι μια ανεξάρτητη προσπάθεια από το μηδέν, αλλά ούτε και μια επένδυση χωρίς ευθύνη. Προσφέρει αναγνωρίσιμο σήμα, έτοιμες διαδικασίες και υποστήριξη από το δίκτυο, αφήνοντας όμως στον franchisee το βάρος της καθημερινής λειτουργίας.

Η στροφή προς το δοκιμασμένο μοντέλο

Σε ένα περιβάλλον όπου το ρίσκο είναι υψηλό, ο υποψήφιος επιχειρηματίας δεν εγκαταλείπει απαραίτητα την ιδέα της δικής του δουλειάς. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζει να μπει στην αγορά.

Το franchise δίνει ένα δοκιμασμένο πλαίσιο και ο επιχειρηματίας μπαίνει σε ένα σύστημα που έχει ήδη εμπορική ταυτότητα, προϊόν, διαδικασίες, εκπαίδευση, προμηθευτές και μηχανισμούς marketing. Αυτό εξηγεί γιατί το μοντέλο συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρον, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένου κόστους και πιο συγκρατημένης κατανάλωσης. Η ανάγκη για επιχειρηματική αυτονομία παραμένει, αλλά συνοδεύεται από μεγαλύτερη ανάγκη για καθοδήγηση, έλεγχο και υποστήριξη.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία του Franchise Leaders Survey 2025-2026 δείχνουν ότι τα δίκτυα franchise στην Ελλάδα συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο για όλους. Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις από 115 αλυσίδες, δηλαδή από ένα σημαντικό μέρος της αγοράς, και δείχνει ότι οι περισσότερες οργανωμένες αλυσίδες εξακολουθούν να σχεδιάζουν νέα ανοίγματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα καταστήματα που λειτουργούν με franchise αποτελούν το 86,54% του συνολικού δικτύου των αλυσίδων που συμμετείχαν. Δηλαδή, για πολλές εταιρείες, η ανάπτυξη δεν γίνεται κυρίως με εταιρικά καταστήματα, αλλά μέσα από συνεργάτες.

Για το 2025, η μέση ανάπτυξη υπολογίζεται σε 2,83 νέα καταστήματα ανά αλυσίδα, ενώ για το 2026 ο στόχος ανεβαίνει στα 3,13 νέα καταστήματα.

Η αγορά μεγαλώνει, αλλά και συγκεντρώνεται

Η εικόνα του 2025-2026 δείχνει ότι η αγορά του franchise δεν μεγαλώνει απλώς, αλλά περνά και σε φάση μεγαλύτερης συγκέντρωσης. Όσο αυξάνονται τα νέα σημεία, τόσο πιο σημαντικό γίνεται για μια αλυσίδα να μπορεί να τα στηρίζει στην πράξη: με εκπαίδευση, έλεγχο, τεχνολογία και γρήγορη παρέμβαση όταν ένα κατάστημα δεν αποδίδει.

Αυτό δίνει πλεονέκτημα στα πιο οργανωμένα δίκτυα και δυσκολεύει τα μικρότερα brands που αναπτύσσονται χωρίς αντίστοιχες υποδομές. Έτσι, η ανάπτυξη της αγοράς δεν σημαίνει ότι όλοι κερδίζουν το ίδιο. Αντίθετα, μπορεί να μεγαλώσει την απόσταση ανάμεσα στις αλυσίδες που έχουν σύστημα και σε όσες απλώς ανοίγουν νέα σημεία.

Ποιοι επενδύουν σήμερα στο franchise

Σήμερα, το franchise δεν αφορά μόνο όσους έχουν ήδη επιχειρήσεις και θέλουν να ανοίξουν κι άλλα σημεία. Αφορά όσους είναι σε διαφορετικές φάσεις της επαγγελματικής τους ζωής: από εργαζόμενους που θέλουν να αλλάξουν πορεία, μέχρι επαγγελματίες με εμπειρία που αναζητούν ένα πιο οργανωμένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Για αρκετούς, το franchise μοιάζει με έναν πιο ελεγχόμενο τρόπο εισόδου στην επιχειρηματικότητα. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν από το μηδέν, να χτίσουν μόνοι τους ένα brand ή να δοκιμάσουν από την αρχή αν ένα προϊόν μπορεί να σταθεί στην αγορά. Μπαίνουν σε ένα σύστημα που ήδη λειτουργεί, με συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το ρίσκο εξαφανίζεται. Ο franchisee μπορεί να έχει πίσω του ένα γνωστό όνομα, αλλά η επιτυχία του καταστήματος θα κριθεί από πολύ πρακτικά πράγματα: το σημείο, τη ζήτηση της περιοχής, τη σωστή λειτουργία, την ομάδα, την καθημερινή διαχείριση και το αν η αλυσίδα τον στηρίζει πραγματικά μετά το άνοιγμα.

Τι πληρώνει τελικά ο franchisee

Το franchise δίνει ένα έτοιμο πλαίσιο, αλλά δεν κάνει την επένδυση αυτόματα ασφαλή. Ο franchisee υπολογίζει την αρχική επένδυση, τις χρεώσεις προς την αλυσίδα, τη συμμετοχή σε marketing, τις προδιαγραφές για τον χώρο και τον εξοπλισμό, αλλά και τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου.

Από εκεί και πέρα, η επιτυχία κρίνεται στην καθημερινότητα: στο σημείο, στη ζήτηση της περιοχής, στη διαχείριση της ομάδας και στο αν το κατάστημα μπορεί να σταθεί οικονομικά μετά τον αρχικό ενθουσιασμό.

Ο κίνδυνος του κορεσμού

Υπάρχει και ο κίνδυνος του κορεσμού. Όταν σε μια περιοχή ανοίγουν πολλά παρόμοια concepts, η αγορά δεν μεγαλώνει απαραίτητα για όλους, απλώς μοιράζεται σε περισσότερα σημεία.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα κλάδους με έντονη παρουσία, όπως ο καφές, η μικρή εστίαση, η προσωπική φροντίδα και οι καθημερινές υπηρεσίες. Εκεί η επέκταση μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, αλλά και πίεση στα περιθώρια, ειδικά όταν η τοπική ζήτηση δεν αρκεί για να στηρίξει όλα τα νέα καταστήματα.

Τι αποκαλύπτει η εικόνα

Το franchise συνεχίζει να αναπτύσσεται γιατί απαντά σε μια πραγματική ανάγκη της αγοράς: περισσότερη οργάνωση σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας. Όμως η ανάπτυξη των δικτύων δεν σημαίνει αυτόματα και επιτυχία για κάθε νέο κατάστημα.

Το στοίχημα δεν είναι μόνο πόσα σημεία θα ανοίξουν, αλλά πόσα θα μπορέσουν να μείνουν βιώσιμα όταν περάσει ο αρχικός ενθουσιασμός.