Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου 2026 στην επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα που δημιουργεί, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ιδρυτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στο Θησείο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος όσο και στο πολιτικό μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει προσωπικά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, ενώ η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα συσπείρωσης προς τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες, επιχειρώντας να επανατοποθετήσει τον εαυτό του στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων.

Η επιστροφή του προκαλεί ήδη έντονες πολιτικές αναταράξεις, ιδιαίτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, όπου τα κόμματα παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις και τις πιθανές ανακατατάξεις στο εκλογικό σώμα.

Στήριξη από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – Επιφυλακτικότητα στην πρώτη γραμμή

Η πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται θετική απέναντι στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αποψινή εκδήλωση στο Θησείο δεν αναμένεται μαζική παρουσία κορυφαίων στελεχών της «πρώτης γραμμής», στοιχείο που αποτυπώνει και τις εσωτερικές ισορροπίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον χώρο.

Προβληματισμός σε ΠΑΣΟΚ

Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί προβληματισμό και στο ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει δημόσια πως βασικός στόχος παραμένει η πολιτική αλλαγή και η ενίσχυση της παράταξης.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο νέο εγχείρημα.