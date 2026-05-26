Σε μια κίνηση με έντονο γεωπολιτικό βάρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αρμενία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης στο Γερεβάν, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα του Νοτίου Καυκάσου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Αρμένιος ομόλογός του, Αραράτ Μιρζογιάν, στην αρμενική πρωτεύουσα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζβάρτνοτς, κατά τη διάρκεια σύντομου ενδιάμεσου σταθμού του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Πέρα από τη στρατηγική σύμπραξη, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για τα κρίσιμα ορυκτά, έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις διεθνείς ισορροπίες, την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική βιομηχανία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμφωνία συνεργασίας για τον προτεινόμενο διάδρομο μήκους 43 χιλιομέτρων, ο οποίος θα διέρχεται από τη νότια Αρμενία. Ο διάδρομος αυτός θα μπορούσε να δώσει στο Αζερμπαϊτζάν απευθείας πρόσβαση στον θύλακα του Ναχιτσεβάν και, στη συνέχεια, στην Τουρκία, που αποτελεί τον στενότερο σύμμαχο του Μπακού.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Στις 7 Ιουνίου η Αρμενία οδηγείται σε βουλευτικές εκλογές, με το κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να διεκδικεί εκ νέου την πολιτική κυριαρχία, προβάλλοντας ως βασική στρατηγική επιλογή την περαιτέρω προσέγγιση με τη Δύση.

Απέναντί του βρίσκονται κόμματα της αντιπολίτευσης, αρκετά από τα οποία διατηρούν πιο φιλική στάση προς τη Μόσχα. Έτσι, η υπογραφή των συμφωνιών με τις ΗΠΑ λίγες ημέρες πριν από την κάλπη ενισχύει την εικόνα της Αρμενίας ως χώρας που επιχειρεί να αναδιατάξει τις διεθνείς της συμμαχίες.

Το μήνυμα δεν πέρασε απαρατήρητο στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα ότι η Αρμενία μπορεί να χάσει την «πολύ ελκυστική τιμή» που πληρώνει για το ρωσικό φυσικό αέριο, εάν απομακρυνθεί από την πορεία ενσωμάτωσης με τη Ρωσία.

Η προειδοποίηση αυτή δείχνει το βάθος της έντασης ανάμεσα στη Μόσχα και το Γερεβάν, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Πασινιάν επιχειρεί να μειώσει την εξάρτηση της Αρμενίας από τη Ρωσία και να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αρμενία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου γεωπολιτικού παιχνιδιού στον Νότιο Καύκασο. Από τη μία πλευρά επιδιώκει νέες δυτικές εγγυήσεις και οικονομικές συνεργασίες. Από την άλλη, πρέπει να διαχειριστεί τις σχέσεις της με τη Ρωσία, την πίεση του Αζερμπαϊτζάν και τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.

Η συμφωνία με την Ουάσινγκτον αποτελεί σαφές σήμα ότι το Γερεβάν επιδιώκει να ανοίξει νέο κεφάλαιο στις διεθνείς του σχέσεις. Το αν αυτή η στροφή θα επιβεβαιωθεί και στην κάλπη της 7ης Ιουνίου, θα αποτελέσει ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στην Αρμενία και συνολικά στον Νότιο Καύκασο.