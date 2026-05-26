Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από τη Λάρισα, όταν δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί εξετράπη της πορείας του στον περιφερειακό δρόμο Όσσας-Συκουρίου.

Το τροχαίο υστύχημα έγινε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από την εκτροπή του δικύκλου, ο 15χρονος αναβάτης έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον ανήλικο ήταν ήδη αργά. Ο δεύτερος νεαρός που επέβαινε στο δίκυκλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν έφηβο.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από την αστυνομία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του.