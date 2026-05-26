Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από τη Λάρισα, όταν δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί εξετράπη της πορείας του στον περιφερειακό δρόμο Όσσας-Συκουρίου.

Το τροχαίο υστύχημα έγινε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από την εκτροπή του δικύκλου, ο 15χρονος αναβάτης έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον ανήλικο ήταν ήδη αργά. Ο δεύτερος νεαρός που επέβαινε στο δίκυκλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν έφηβο.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από την αστυνομία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του.