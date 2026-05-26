Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στο «Πρωινό» για τη Γωγώ Μαστροκώστα, μεταφέροντας εικόνες από τη δική του επαφή μαζί της την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο παρουσιαστής περιέγραψε μια γυναίκα που, όπως είπε, δεν έχανε ποτέ τη δύναμή της απέναντι στις δυσκολίες.

«Η Γωγώ δεν είχε λιποψυχία ποτέ ρε παιδάκι μου. Ήταν πάντα γελαστή ακόμα και όταν είχε αποστεωθεί. Ήταν πάντα γελαστή και έδινε κουράγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως όσοι τη συναντούσαν δυσκολεύονταν να διαχειριστούν την εικόνα της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να καθησυχάζει τους γύρω της.

«Τη βλέπαμε εμείς και παθαίναμε σοκ. Βλέπαμε έναν άρρωστο άνθρωπο και έδινε κουράγιο σε εμάς», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Αναφορά έκανε και στον σύζυγό της, λέγοντας: «Πάντα έλεγε για τον Τράι. Ένας γίγαντας ο Τράι και παιδαράς και γίγαντας στην ψυχή».



Η αναφορά του Λιάγκα για τον καρκίνο και τις επιπλοκές

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, ο παρουσιαστής θέλησε να σταθεί στη μάχη που είχε δώσει η Γωγώ Μαστροκώστα με τον καρκίνο, τονίζοντας ότι είχε καταφέρει να τον αντιμετωπίσει.

«Δεν την κατέβαλε ο καρκίνος. Τον καρκίνο τον νίκησε μια φορά και ουσιαστικά τον νίκησε και τη δεύτερη φορά», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε πως ήθελε μέσα από αυτή τη συζήτηση να σταλεί ένα μήνυμα σε ανθρώπους που δίνουν αντίστοιχες μάχες.

«Ο καρκίνος νικάει πολλές φορές, όμως νικιέται και πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα προχώρησε και σε μια αναφορά σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της.

«Δεν τη νίκησε ο καρκίνος. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να δώσω λεπτομέρειες, αλλά δεν πέθανε από τον καρκίνο η Γωγώ. Έγινε κάτι άλλο και δεν το άντεξε ο οργανισμός της», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.