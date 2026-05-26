Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της οδού Ξανθίππου στον Χολαργό, καθώς αδυνατούν να πιστέψουν τα όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας 25/5.

Ο 57χρονος απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, πυροβόλησε με πιστόλι στο πόδι την 53χρονη γιατρό σύζυγό του και στη συνέχεια με το ίδιο όπλο αυτοπυροβολήθηκε και έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονη ήταν αυτή που κάλεσε το «100» και το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να τη μεταφέρει εν ζωή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παραμένει για νοσηλεία χωρίς κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας 25/5 στην οδό Ξανθίππης στον Χολαργό, με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ να είναι οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και μάλιστα βοήθησαν να σταματήσει η αιμορραγία της γυναίκας με χρήση τουρνικέ.

Από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι το ζευγάρι δεν έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ το πιστόλι του εγκλήματος ήταν νόμιμο, καθώς ο 57χρονος αλλά και η 53χρονη είναι σκοπευτές με άδειες νόμιμης κατοχής πιστολιών. Εντός της οικίας βρέθηκε και το δεύτερο όπλο, το οποίο είναι δηλωμένο στο όνομα της γιατρού.

Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το ΤΔΕΕ Παπάγου – Χολαργού, με γείτονες να αναφέρουν ότι άκουσαν φωνές πριν τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με περιοίκο, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια» και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει και η 53χρονη γυναίκα.