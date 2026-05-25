Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μετά το αίτημα αναίρεσης που κατατέθηκε από τον Άρειο Πάγο σχετικά με την απόφαση αποφυλάκισής του.

Η δικηγόρος του καταδικασμένου για τη δράση της «17 Νοέμβρη» κάνει λόγο για «σκοπιμότητα» πίσω από την εισαγγελική πρόταση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη χρονική συγκυρία και τη διαδικασία που ακολουθείται.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ανέφερε πως επιφυλάσσεται να λάβει πλήρη γνώση της δικογραφίας και των επόμενων νομικών κινήσεων, τονίζοντας παράλληλα ότι διακρίνει πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την πρόταση αναίρεσης.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια δήλωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και το ενδεχόμενο επιστροφής του στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» και αποφυλακίστηκε πρόσφατα υπό όρους.

Ωστόσο, μετά την εισαγγελική παρέμβαση και την άσκηση αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο, η υπόθεση εισέρχεται σε νέο δικαστικό κύκλο, με ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο ανατροπής της απόφασης αποφυλάκισης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναμένεται να ορίσει άμεσα τη συνεδρίαση του αρμόδιου ποινικού τμήματος, το οποίο θα εξετάσει την εισαγγελική πρόταση αναίρεσης.

Η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, οπότε και θα κριθεί αν θα παραμείνει ελεύθερος ή αν θα επιστρέψει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.