Την προσωπική του διαδρομή και τη διαχείριση της δημόσιας κατακραυγής περιγράφει ο Δημήτρης Φιλιππίδης, σπάζοντας τη σιωπή του πέντε χρόνια μετά τις καταγγελίες που οδήγησαν τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, στις δικαστικές αίθουσες.

Ο ηθοποιός παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο που πρόκειται να μεταδοθεί την Τρίτη, προχωρώντας σε αποκαλύψεις τόσο για το οικογενειακό του περιβάλλον όσο και για το παρελθόν του.

Αναφερόμενος στην εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, αλλά και στα πρώτα συναισθήματα που τον κυρίευσαν όταν ξέσπασε η υπόθεση, ο Δημήτρης Φιλιππίδης στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον την κατάσταση του πατέρα του.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δήλωσε: «Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου. Στην αρχή νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα, ήταν ο φόβος. Για το ότι θα είμαι ας πούμε… ο γιος αυτουνού που κατηγορείται ή… ο γιος του… τώρα καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό».

Η εξομολόγηση για τη χρήση ουσιών

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στη δική του μάχη με τις εξαρτήσεις σε νεαρή ηλικία, περιγράφοντας τις αντιδράσεις των γονιών του όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, αλλά και το πού βρίσκεται ο ίδιος σήμερα σε σχέση με αυτό το κεφάλαιο της ζωής του.

Η πάσα για το συγκεκριμένο ζήτημα δόθηκε όταν ρωτήθηκε για τις προσωπικές του δοκιμασίες, με τον ίδιο να απαντά με απόλυτη ειλικρίνεια.

«Δεν έχω επαφή με τα ναρκωτικά, που έχω υπάρξει χρήστης παλιότερα…» αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη, ξεκαθαρίζοντας πως η συγκεκριμένη περίοδος ανήκει οριστικά στο παρελθόν.