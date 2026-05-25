Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου, ο πρώην πρωταθλητής Ελλάδος Χρήστος Αφρουδάκης και η Μάικα Γκαρσία-Γκοντόι θα είναι πρεσβευτές των Final Four του Champions League πόλο ανδρών και γυναικών που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στην Μάλτα.

Ο Αφρουδάκης αγωνίστηκε σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες και το 2004 στην Αθήνα έφτασε με την Εθνική ομάδα στα ημιτελικά για πρώτη φορά.

Την επόμενη χρονιά, μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο, συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Μόντρεαλ, όπου η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Το 2015, ήταν μέλος της Εθνικής ανδρών που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν, ενώ το 2016 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ήταν αρχηγός της ελληνικής ομάδας.

«Αποτελεί τιμή για μένα που επιλέχτηκα ως πρεσβευτής του Final -4 και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα παρευρίσκομαι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που είχα συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια», τόνισε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΕ ο Αφρουδάκης.

Από την άλλη η Ισπανίδα Μάικα Γκαρσία-Γκοντόι έχει τρία Ολυμπιακά μετάλλια (ασημένιο το 2012, 2020, χάλκινο το 2024), είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης