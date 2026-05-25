Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λέσβο το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα της ΔΕΗ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο νεαροί κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη, επιστρέφοντας από βόλτα στην περιοχή της Θερμής. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή πρόσκρουση σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά βίαιη και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος των δύο επιβαινόντων ήταν ακαριαίος.

Άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας Μυτιλήνης, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση περισυλλογής και η καταγραφή των στοιχείων του δυστυχήματος.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Λέσβου, καθώς τα δύο θύματα ήταν ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας.