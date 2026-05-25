Την ανάγκη μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το δημογραφικό ζήτημα υπαρξιακής σημασίας για τη χώρα, συνδέοντάς το με την εθνική κυριαρχία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας.

«Παλεύουμε για αυτή την αλλαγή στο δημογραφικό, με δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την εθνική κυριαρχία. Για εμάς είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας και έχουν σχέσεις αμφίδρομες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το δημογραφικό δεν είναι σημαία ευκαιρίας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι για το κόμμα του το δημογραφικό δεν αποτελεί «σημαία ευκαιρίας», αλλά κεντρικό ζήτημα εθνικής στρατηγικής.

Όπως είπε, η πληθυσμιακή συρρίκνωση δεν είναι μόνο κοινωνικό ή οικονομικό πρόβλημα, αλλά καθοριστικός συντελεστής εθνικής ισχύος και βασική προϋπόθεση για την παραγωγική, κοινωνική και πολιτισμική αναγέννηση της χώρας.

«Ας κάνουμε την πολιτική αλλαγή πράξη. Με ένα ισχυρό πρόγραμμα, προοδευτικό, αξιόπιστο και πατριωτικό», σημείωσε.

Σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει το δημογραφικό ως πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.

«Το είδαμε με το φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ. Το είδαμε με μέτρα – παρωδία, όπως τα φορολογικά κίνητρα σε νέους έως 25 ετών, τη στιγμή που η συντριπτική τους πλειοψηφία ζει ακόμη στο παιδικό της δωμάτιο και εργάζεται σε δουλειές του ποδαριού», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ελλιπή στήριξη στις νέες οικογένειες, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών.

Οι τρεις πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματός του για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, η οποία είχε παρουσιαστεί στα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εναρμονισμένο με τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας.

Αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού και τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για μετεγκατάσταση.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χαρτογραφήσει τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού ξεχωριστά, ώστε οι παρεμβάσεις να μην είναι οριζόντιες και αποσπασματικές, αλλά προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Επανίδρυση του κοινωνικού κράτους

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην πρόταση για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους, συνδέοντάς τη με την ανάγκη εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Όπως είπε, η ενεργός συμμετοχή και του πατέρα στην οικογενειακή ζωή μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για νέες γεννήσεις.

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση για Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τα αστικά κέντρα, όπου, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «το 50% του πληθυσμού στοιβάζεται σε λιγότερο από το 2% της επιφάνειας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε κορυφαίο εμπόδιο για τα νέα ζευγάρια.

«Τα τελευταία χρόνια η στέγη έγινε μπίζνα. Το κορυφαίο πρόβλημα των αστικών κέντρων είναι η στέγαση των νέων ζευγαριών. Εμείς απαντάμε με το Gen Rent», ανέφερε.

«Ρίξτε μεγαλύτερο βάρος στις νεότερες γενιές»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης αποτελεί ιστορικό χρέος.

«Είναι θέμα εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό», είπε, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στα χρόνια των μνημονίων είχε θέσει το ζήτημα της δημογραφικής κρίσης ως παράγοντα που έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό του οικονομικού μέλλοντος της χώρας.

Όπως ανέφερε, η απάντηση που είχε λάβει τότε ήταν απλή: να αλλάξει ο τρόπος διανομής των δημοσιονομικών εσόδων και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις νεότερες γενιές.

Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό

Με την παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που συνδέει το δημογραφικό με ένα ευρύτερο σχέδιο πολιτικής αλλαγής.

Η κεντρική γραμμή του είναι ότι η πληθυσμιακή κρίση δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα αποσπασματικού χαρακτήρα, αλλά με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο: αξιοπρεπή εργασία, προσιτή στέγη, ισχυρό κοινωνικό κράτος, στήριξη της υπαίθρου και αναδιανομή πόρων υπέρ των νεότερων γενεών.

Το δημογραφικό, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι απλώς αριθμοί γεννήσεων και θανάτων. Είναι ο καθρέφτης του αν η Ελλάδα μπορεί να κρατήσει τους νέους της, να στηρίξει τις οικογένειες και να σχεδιάσει με αυτοπεποίθηση το μέλλον της.