Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Μετά το επεισοδιακό αποχαιρετιστήριο πάρτυ του Σπύρου, η Σοφία βρίσκει ένα βραχιόλι της Μπέτυς στο γραφείο και ο Βασίλης υποψιάζεται ότι το έβγαλε (μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα της) για… τον Ζαχαρία.

Παράλληλα, μετά το πρώτο τους φιλί, Χαριστέλλα και Δημήτρης προσπαθούν να κάνουν το «επόμενο βήμα» στη σχέση τους με παταγώδη αποτυχία. Την ίδια στιγμή, η Έφη περιμένει να μιλήσει στον Σπύρο μετά την αποκάλυψη ότι είναι ερωτευμένος μαζί της.

Όμως εκείνος δεν εμφανίζεται ποτέ. Τέλος, η Ρένα καβγαδίζει ως συνήθως με μια ακόμα πελάτισσα, μόνο που αυτή η πελάτισσα… δουλεύει στην Εταιρία Προστασίας του Καταναλωτή.

Guest: Μυρτώ Αλικάκη, Πέτρος Κουσουλός, Ζώγια Σεβαστιανού, Θοδωρής Κατσαφάδος