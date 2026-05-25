Κατηγορηματικό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από τη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή τη συζήτηση για το υπό κατάρτιση τουρκικό νομοθέτημα περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι καμία μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν μπορεί να παράξει δεσμευτικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ούτε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στην ανησυχία για το εάν η Ελλάδα παρακολουθεί ως θεατής την ψήφιση ενός τουρκικού νόμου που θα μπορούσε να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο.

«Κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί να δεσμεύσει την Ελλάδα»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.

Όπως είπε, «κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να δεσμεύσει ως προς τα ζητήματα αυτά», επισημαίνοντας ότι ακόμη και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν αφορά μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό διεθνές εθιμικό δίκαιο που δεσμεύει όλα τα κράτη.

«Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια και δεν δεσμεύει, είναι προφανές ότι είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενημέρωση εταίρων και διεθνών οργανισμών

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τη Βουλή ότι η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για την πλήρη ενημέρωση εταίρων, φορέων και διεθνών οργανισμών σχετικά με τις τουρκικές κινήσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε διπλωματικές δηλώσεις, αλλά ασκεί κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα στο πεδίο.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε:

στην ενίσχυση της Άμυνας,

στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό,

στα Θαλάσσια Περιβαλλοντικά Πάρκα,

στην ανάθεση έργων έρευνας και εξόρυξης νοτίως της Κρήτης,

στη στήριξη προς την Κύπρο,

και στην ενισχυμένη ελληνική παρουσία στην περιοχή και στις χώρες του Κόλπου.

«Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο», είπε ο κ. Γεραπετρίτης, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε κίνηση που θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας.

«Ούτε το casus belli ούτε το τουρκολιβυκό είναι τετελεσμένα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών στην αναφορά του κ. Καζαμία περί «τετελεσμένων» που έχουν δημιουργηθεί στα ελληνοτουρκικά από μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε επικίνδυνη τη χρήση του όρου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο.

«Ούτε το casus belli είναι τετελεσμένο. Ούτε το τουρκολιβυκό. Ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για «ανυπόστατα κείμενα», τα οποία δεν δημιουργούν νόμιμα δικαιώματα για την Τουρκία ούτε περιορίζουν τις ελληνικές δυνατότητες άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η κριτική της Πλεύσης Ελευθερίας

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας έχουν δημιουργήσει τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και ζήτησε από την κυβέρνηση μεγαλύτερη εγρήγορση.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, εκτιμώντας ότι ο ελληνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Χάρτης, αν και θέτει ένα προηγούμενο, δεν επαρκεί από μόνος του για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των βραχονησίδων.

Κάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα, να προχωρήσει σε διαβήματα και να μην επιτρέψει την ψήφιση του τουρκικού νομοθετήματος χωρίς αντίδραση.

«Η παρούσα κυβέρνηση ήρθε απέναντι σε όσα αποκαλείτε τετελεσμένα»

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί εφησυχασμού, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι εκείνη που, περισσότερο από κάθε άλλη στη μεταπολίτευση, προχώρησε σε ενεργές κινήσεις απέναντι στις τουρκικές μονομερείς αξιώσεις.

Αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων, στις συμφωνίες ΑΟΖ, στην προκήρυξη οικοπέδων και στην παρουσία της Chevron στις έρευνες.

«Απέναντι στο casus belli τόλμησε να επεκτείνει χωρικά ύδατα και να κάνει συμφωνίες Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Απέναντι στο τουρκολιβυκό ήρθε να προκηρύξει οικόπεδα και να έρθει η Chevron, η οποία ξεκινάει τις έρευνες», ανέφερε.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός ως «θαλάσσια πατρίδα»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε ουσιαστικά αποτύπωση των ορίων της «θαλάσσιας πατρίδας» της Ελλάδας.

Όπως είπε, ο σχεδιασμός καταλαμβάνει τα απώτατα όρια δυνητικής υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

«Εκείνο το οποίο πράττουμε είναι εκείνο το οποίο έπρεπε να είχε γίνει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση: να καταθέσουμε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό, που είναι στην πραγματικότητα τα όρια της θαλάσσιας πατρίδας μας», σημείωσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης ότι ο ελληνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός δεν έχει απλώς χαρακτήρα εσωτερικού νόμου, αλλά αποτελεί πλέον μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

«Αν μία χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης, θα πρέπει να το σεβαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα προς την Άγκυρα

Η παρέμβαση Γεραπετρίτη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική συζήτηση για νέο νόμο θαλάσσιας δικαιοδοσίας προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των τουρκικών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Το ελληνικό μήνυμα είναι διπλό: αφενός, καμία μονομερής τουρκική πράξη δεν μπορεί να δεσμεύσει την Ελλάδα ή να δημιουργήσει έννομες συνέπειες· αφετέρου, η Αθήνα δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις, αλλά κινείται διπλωματικά, νομικά και επιχειρησιακά για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Με τη φράση «να κοιμάστε ήσυχος», ο υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση δίνοντας τόνο βεβαιότητας: η Ελλάδα, όπως είπε, μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε υποβάθμιση της διεθνούς της θέσης.