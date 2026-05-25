Ένα ταξίδι εκατοντάδων χιλιομέτρων μέσα στον απόλυτο τρόμο του Αφγανιστάν, με μοναδικό όπλο τη δίψα για μόρφωση και ελευθερία, έκανε η 19χρονη Άλια, που άλλαξε το όνομά της για την ασφάλειά της και πήρε τη γενναία απόφαση να επιβιβαστεί σε ένα ταξί μαζί με την ξαδέρφη της για να δραπετεύσει από το χωριό της με προορισμό την Καμπούλ. Το έγκλημά της; Αρνήθηκε να υποταχθεί στη μοίρα που της επέβαλαν οι Ταλιμπάν, η οποία μετατρέπει τον αναγκαστικό γάμο σε μοναδική επιλογή για τα κορίτσια, την ώρα που τους απαγορεύεται κάθε πρόσβαση στην εκπαίδευση.



Η διαδρομή ήταν ένα ρίσκο θανάτου. Καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια, με ορατά μόνο τα μάτια τους, οι δύο κοπέλες πέρασαν από τα μπλόκα των Ταλιμπάν, οι οποίοι απαγορεύουν στις γυναίκες να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς άνδρα συνοδό. Η Άλια τα κατάφερε και γράφτηκε σε ένα ιδιωτικό τμήμα αγγλικών, μια από τις ελάχιστες και πανάκριβες διεξόδους που έχουν απομείνει.



«Αν έμενα στο χωριό μου, θα με ανάγκαζαν να παντρευτώ», εξομολογείται, δηλώνοντας έτοιμη να αντισταθεί μέχρι την τελευταία της πνοή, παρά το γεγονός ότι οι γονείς της, που κάποτε την ονειρεύονταν πιλότο, τώρα τη συμβουλεύουν να παντρευτεί αφού δεν έχει πια κανένα δικαίωμα στη ζωή.



Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την απαγόρευση της σχολικής εκπαίδευσης για κορίτσια άνω των 12 ετών, η κατάσταση στο Αφγανιστάν θυμίζει ζωντανή κόλαση. Η Σάμα, μια άλλη κοπέλα που εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 18 της, περιγράφει τη ζωή της σαν μια διαρκή φυλακή. Ήθελε να γίνει γιατρός, αλλά η αναλφάβητη μητέρα της την πάντρεψε από τον φόβο των Ταλιμπάν.



Τώρα, η 18χρονη αδελφή της, η Νόρα, τρέμει ότι θα έχει την ίδια τύχη. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί απαθής, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι μέχρι το 2030 περισσότερα από δύο εκατομμύρια κορίτσια θα έχουν στερηθεί τη βασική εκπαίδευση.

Το καθεστώς των Ταλιμπάν συνεχίζει να κρύβεται πίσω από υπεκφυγές και σιωπή, ρίχνοντας τις ευθύνες από το ένα υπουργείο στο άλλο. Την ίδια στιγμή, οι νέοι νόμοι νομιμοποιούν ουσιαστικά τους γάμους ανηλίκων, ερμηνεύοντας τη σιωπή ενός κοριτσιού ως συγκατάθεση. Οι γυναίκες του Αφγανιστάν νιώθουν ξεχασμένες από τον πλανήτη, σύμφωνα με το BBC.



Η μητέρα της Σάμα και της Νόρας στέλνει ένα σπαρακτικό μήνυμα στις μητέρες του υπόλοιπου κόσμου: «Σε έναν κόσμο όπου οι κόρες σας επιτρέπεται να σπουδάζουν και να εργάζονται, αφήστε τις να το κάνουν. Αφήστε τις να γίνουν ανεξάρτητες. Εδώ, στο Αφγανιστάν, όλα έχουν τελειώσει για εμάς».