Ο Μιχάλης Σηφάκης, μαζί με άλλους παίκτες του Survivor, επέστρεψε από τον Άγιο Δομίνικο μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του reality επιβίωσης έπειτα το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.

Σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας ζήτησε σεβασμό για τον συμπαίκτη του.

«Είμαστε όλοι καλά, να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Μόλις γυρίσαμε. Είναι γερός, δυνατός, αυτά», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Σηφάκης.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το γεγονός ότι το έπαθλο του Survivor κατέληξε στον Σταύρο Φλώρο, είπε: «100%».