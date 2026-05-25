Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών ατόμων που κατηγορούνται για άγρια επίθεση σε βάρος διεμφυλικής γυναίκας στην Καλλιθέα προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Οι συλληφθέντες, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 19 και 20 ετών και ένας 20χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τις πρωινές ώρες της 22ας Μαΐου, μετά από περιστατικό που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε σαφή ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω της ταυτότητας φύλου του θύματος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Την εξύβρισαν, της πέταξαν αυγά και επέστρεψαν για να συνεχίσουν την επίθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 21ης Μαΐου, όταν οι τέσσερις νεαροί προσέγγισαν τη διεμφυλική γυναίκα ενώ επέβαιναν σε όχημα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προχώρησαν σε επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος της, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, της πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα, στοχοποιώντας την λόγω της έμφυλης ταυτότητάς της.

Λίγες ώρες αργότερα, οι ίδιοι φέρονται να επέστρεψαν στο σημείο και να συνέχισαν την επιθετική συμπεριφορά τους.

Φέρονται να την παρέσυραν με το αυτοκίνητο

Η επίθεση φέρεται να κλιμακώθηκε όταν η γυναίκα αποχώρησε από το σημείο για να επιστρέψει στην κατοικία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι την παρέσυραν με το όχημά τους, με αποτέλεσμα να τη τραυματίσουν. Ενώ η παθούσα βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, ένας από τους δράστες φέρεται να την περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Εντοπίστηκε το όχημα – Κατασχέθηκε σφυρί

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις στην περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα σφυρί, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ.

Υπόθεση με βαρύ ρατσιστικό αποτύπωμα

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς οι ύβρεις και η συνολική συμπεριφορά των δραστών φέρονται να συνδέονται άμεσα με την ταυτότητα φύλου του θύματος.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς δεν πρόκειται μόνο για λεκτική στοχοποίηση, αλλά για βίαιη επίθεση που, σύμφωνα με την αστυνομία, περιλάμβανε καταδίωξη, παράσυρση με όχημα και χρήση εύφλεκτου υγρού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αποτυπώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ενώ πλέον η δικαστική διερεύνηση καλείται να αποσαφηνίσει πλήρως τον ρόλο καθενός από τους συλληφθέντες και τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.