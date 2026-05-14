Σε μια ημέρα αφιερωμένη στην ομορφιά, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο, η L’Oréal Hellas πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωσή της την Τετάρτη 13 Μαΐου, στον εμβληματικό χώρο της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα, παρουσιάζοντας το όραμά της για το μέλλον μέσα από μια πολυδιάστατη εμπειρία βασισμένη στους τρεις στρατηγικούς πυλώνες της.

Δημοσιογράφοι, content creators και φοιτητές συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή ημέρα εμπειριών και συναντήσεων, ενώ το απόγευμα ακολούθησε ειδική εκδήλωση με στρατηγικούς συνεργάτες, εκπροσώπους οργανισμών και θεσμικών φορέων, παρουσία του Jean-Paul Agon, Chairman του L’Oréal Group.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε η Alessandra Delfini, Country General Manager της L’Oréal Hellas, αναφερόμενη στη διαδρομή 56 χρόνων της εταιρείας στην Ελλάδα, μια πορεία ανθεκτικότητας, εξέλιξης και σχέσεων εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε και η πρώτη προβολή του documentary movie «56 Χρόνια Ομορφιάς στην Ελλάδα», το οποίο ανέδειξε την πορεία της L’Oréal Hellas από το 1970 έως σήμερα μέσα από εικόνες, αναμνήσεις και ιστορίες ανθρώπων.

Τα τρία θεματικά δωμάτια: Planet, Innovation και People

Στο Planet Room, η L’Oréal Hellas παρουσίασε τη στρατηγική βιωσιμότητας μέσα από το παγκόσμιο πρόγραμμα L’Oréal for the Future, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζει τη δραστηριότητά της με σεβασμό προς τα όρια του πλανήτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τοπικά «local proof points», όπως η χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, η μετάβαση σε «πράσινο» στόλο αυτοκινήτων, η βελτιστοποίηση των μεταφορών για τη μείωση των εκπομπών Scope 3, η επαναχρησιμοποίηση υλικών προβολής και χάρτινων κιβωτίων στο Κέντρο Διανομής, καθώς και η συλλογή βρόχινου νερού στις τοπικές εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Κεντρική θέση είχε και η πρωτοβουλία «Join the Refill Movement», μέσα από την οποία η εταιρεία προωθεί την κυκλικότητα, τα refill προϊόντα και τις βιώσιμες πρακτικές eco-design, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να επαναγεμίζουν τις αρχικές συσκευασίες των προϊόντων τους με ελαφρύτερες και πιο εύκολα ανακυκλώσιμες λύσεις. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία δημιουργίας αστικών Micro-Forests, με την ολοκλήρωση του δεύτερου στον Δήμο Περάματος και τη δημιουργία του τρίτου στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέσα στους επόμενους μήνες.

Στο Innovation Room, η εταιρεία ανέδειξε τη δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην υπηρεσία της ομορφιάς, παρουσιάζοντας καινοτομίες που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα, προηγμένη έρευνα και εξατομικευμένη εμπειρία. Με περισσότερους από 4.000 επιστήμονες παγκοσμίως και πάνω από έναν αιώνα επενδύσεων στην έρευνα, ο Όμιλος συνεχίζει να διαμορφώνει τη νέα beauty tech εποχή.

Ανάμεσα στις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν ήταν το Anthelios UVMune 400 Anti-Dark Spots Fluid SPF50+ της La Roche-Posay, με Mexoryl 400 και Melasyl™, το C E Ferulic της SkinCeuticals και η νέα σειρά Chronologiste της Kérastase στο πλαίσιο της «longevity beauty», καθώς και το AirLight Pro της L’Oréal Professionnel, το πρώτο επαγγελματικό σεσουάρ υπέρυθρης τεχνολογίας της μάρκας, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη start-up Zuvi.



Η luxury διάσταση της καινοτομίας εκφράστηκε μέσα από τη νέα συλλογή YSL Loveshine και τη σειρά YSL Lovenude της YSL Beauty, ενώ η Garnier παρουσίασε τη Vitamin C Fresh & Bright Sorbet Cream και η Maybelline New York τη Lash Sensational Body Mascara, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της L’Oréal να προσφέρει υψηλής απόδοσης beauty εμπειρίες για κάθε ανάγκη και κάθε καταναλωτή.

Στο People Room, αναδείχθηκαν οι κοινωνικές δράσεις των brands του Ομίλου, με επίκεντρο την ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη, την ψυχική υγεία, την πρόληψη της έμφυλης βίας και την υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων που έχουν ανάγκη. Παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, το Brave Together της Maybelline New York σε συνεργασία με την Ε.Π.Α.Ψ.Υ. για την ψυχική υγεία των νέων, το Stand Up της L’Oréal Paris και το Abuse Is Not Love της YSL Beauty σε συνεργασία με τη W.I.N. Hellas, η συνεργασία της NYX Professional Makeup με τη γραμμή «11528 – Δίπλα Σου» στο πλαίσιο του Proud Allies For All, καθώς και η πρωτοβουλία Green Beauty της Garnier σε συνεργασία με την All For Blue.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο L’Oréal Citizen Day, στο ελληνικό πρόγραμμα L’Oréal – UNESCO «Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη», στην πρωτοβουλία HormonAll της Vichy σε συνεργασία με τον οργανισμό Women’s Health First, καθώς και στις δράσεις της La Roche-Posay για τη στήριξη ογκολογικών ασθενών με τον Σύλλογο Φλόγα και τον Όμιλο ΑγκαλιάΖΩ. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ενίσχυση του Κοινωνικού Κομμωτηρίου του Δήμου Αθηναίων από την L’Oréal Professionnel, σε συνεργασία με τον Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε ως ένα βιωματικό οδοιπορικό στην καρδιά της L’Oréal Hellas: ενός οργανισμού που εδώ και 56 χρόνια εξελίσσεται μαζί με την ελληνική κοινωνία, παραμένοντας πιστός στον σκοπό του, να δημιουργεί την ομορφιά που κινεί τον κόσμο.













