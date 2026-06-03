Ο Τριπόδης εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 03/06 ως καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου μίλησε ανοιχτά για το οικονομικό σκέλος του θεάτρου, αποκαλύπτοντας ότι έχει φτάσει να καταβάλλει σε πρωταγωνιστή αμοιβή άνω των 6.000 ευρώ τον μήνα.

Ο ηθοποιός και παραγωγός αναφέρθηκε εκτενώς στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον χώρο, από την εποχή της ακμής της τηλεόρασης μέχρι τη δραματική κάμψη που έφερε η οικονομική κρίση και τα μνημόνια. Παράλληλα, στάθηκε στη σημερινή πραγματικότητα του θεάτρου, όπου –όπως είπε– το κοινό δεν ακολουθεί πλέον ονόματα, αλλά παραστάσεις και δημιουργικές ομάδες.

«Στο επάγγελμα αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά. Κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση. Είναι ηθοποιοί που παίζουν σε σήριαλ που παίρνουν λιγότερα από το θέατρο. Πολλοί ηθοποιοί μπερδεύονται με τα μπουζούκια ή άλλα επαγγέλματα σχετικά με τα λεφτά που ζητάνε για να παίξουν στο θέατρο.

Ένας άγνωστος ηθοποιός με πέντε παραστάσεις την εβδομάδα δε θα πάρει κάτω από 1000 ευρώ. Έχω δώσει και 6.000 ευρώ τον μήνα καθαρά για έναν πρωταγωνιστή. Σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχω δώσει και πολύ παραπάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η εποχή όπου οι ηθοποιοί μπορούσαν να «τραβήξουν» μόνοι τους κοινό έχει πλέον περάσει, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού καθορίζεται περισσότερο από τη συνολική καλλιτεχνική πρόταση και τον σκηνοθετικό άξονα.

«Δεν πιστεύω ότι οι ηθοποιοί φέρνουν πλέον τον κόσμο. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών. Θεωρώ ότι οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα σου φέρουν τον κόσμο. Δεν νομίζω πια ότι έχουμε αυτό που είχε κάποτε το θέατρο, το “πάω να δω αυτόν”. Κάποτε πήγαινες να δεις τη Μιμή Ντενίση. Σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν μόνοι τους να γεμίσουν ένα θέατρο αποκλειστικά με το όνομά τους», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο της παραγωγής, εξηγώντας πως η ενασχόλησή του αυτή προέκυψε μετά τη ριζική αλλαγή που έφερε η οικονομική κρίση.

«Ζήσαμε τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Την πρόλαβα από πολύ μικρός και πήραμε πάρα πολύ καλά χρήματα. Ήρθε όμως το μνημόνιο και ξαφνικά τα χρήματα που νομίζαμε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ, τελείωσαν. Πήγαμε στο ένα δέκατο από αυτά που παίρναμε. Πέσαμε πάρα πολύ κάτω», εξομολογήθηκε.

«Ξεκίνησα δειλά από ένα παιδικό έργο, χωρίς χρήματα. Μου ταιριάζει η παραγωγή. Είναι μια σύνθετη δουλειά, μιλάς με πολλούς ανθρώπους και τελικά μου πήγε καλά. Πολλοί νομίζουν ότι βλέπουν γεμάτο θέατρο και ότι ο παραγωγός βάζει πολλά χρήματα στην τσέπη. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Χειρότερα και από περίπτερο είμαστε. Έχουμε μείνει στον τζίρο, όχι στο κέρδος», κατέληξε ο Χρήστος Τριπόδης.