Η πρόταση του ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του δεν ικανοποίησε τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος είναι σε συζητήσεις με την Ερζουρούμ, όπως αναφέρουν στην Τουρκίαα.

Το συμβόλαιο του 33χρονου Ρώσου αμυντικού χαφ ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και η πρόταση που του έγινε από τον «δικέφαλο του βορρά» για την ανανέωσή του δεν τον καλύπτει, ούτε στο οικονομικό ούτε στη διάρκειά του.

Οι «ασπρόμαυροι» αναμένεται να επανέλθουν με νέα πρόταση, ο Οζντόεφ όμως δεν μπορεί να περιμένει και συζητάει και με τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, όπως είναι η Ερζουρούμ που εξασφάλισε την άνοδο στην 1η κατηγορία της Τουρκίας.

«Η Ερζουρούμ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ», αναφέρουν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι για τον Ρώσο αμυντικό χαφ, ο οποίος στη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 9 γκολ και 5 ασίστ.