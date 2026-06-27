Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα έζησαν το απόγευμα του Σαββάτου η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, καθώς πραγματοποίησαν τη βάφτιση της κόρης τους στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Μαρία, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση στους γονείς και στους καλεσμένους της όμορφης τελετής.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού ήταν φίλοι και συνεργάτες της παρουσιάστριας, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό, η Νάνσυ Παραδεισανού, η Μαρία Φραγκάκη με τον σύζυγό της Νίκο Μάρκογλου, καθώς και οι Δημήτρης Μηλιόγλου και Κώστας Φραγκολιάς.

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η Μαρία Φραγκάκη με τον σύζυγό της Νίκο Μάρκογλου Κώστας Φραγκολιάς Δημήτρης Μηλιόγλου Νάνσυ Παραδεισανού η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό Η Ελένη Τσολάκη με την κόρη της Μαρία Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης

Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους σε ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα, μοιραζόμενοι μαζί τους μία από τις σημαντικότερες στιγμές της οικογενειακής τους ζωής.

Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στη βαθιά ευτυχία που της χάρισε η μητρότητα, χαρακτηρίζοντας τη γέννηση της κόρης της ως το πιο σπουδαίο γεγονός της ζωής της. Όπως έχει εξομολογηθεί, η μικρή Μαρία άλλαξε τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της, με την ίδια να αφιερώνει πλέον τον περισσότερο χρόνο της στην ανατροφή και το μεγάλωμά της.