Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, έχω δεσμευτεί να συνεργάζομαι με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».