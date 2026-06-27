Η Δήμητρα Παπαδοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και στον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το μεσημέρι του Σαββάτου στον Alpha, μιλώντας μεταξύ άλλων για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και την αντίδραση του πατέρα της όταν του ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός.

Η γνωστή δημιουργός αποκάλυψε πως ο πατέρας της δεν είδε με καλό μάτι την απόφασή της να ακολουθήσει το θέατρο, καθώς πίστευε ότι το επάγγελμα του ηθοποιού δεν προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια.

«Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός. Όταν του το είπα, μου απάντησε: “Λυπάμαι πολύ, παιδί μου”. Είχε τη θεωρία ότι οι ηθοποιοί είναι αγράμματοι και αμόρφωτοι, ότι βρίσκονται στον αέρα και δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Βέβαια, δεν είναι και εντελώς ψέμα ότι είμαστε λίγο στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου εξήγησε ακόμη πως ο πατέρας της επιθυμούσε να αποκτήσει ένα πτυχίο και μια δεύτερη επαγγελματική διέξοδο, φοβούμενος ότι το θέατρο δεν θα μπορούσε να της εξασφαλίσει τα προς το ζην.

«Ήθελε να έχω μια άλλη τέχνη στα χέρια μου, γιατί πίστευε ότι στο θέατρο θα πεινάσω και πως θα χρειαζόμουν κάτι για να μπορώ να πληρώνω το νοίκι μου», σημείωσε.

Αναφερόμενη στα τελευταία χρόνια της ζωής του πατέρα της, η αγαπημένη δημιουργός αποκάλυψε ότι, παρότι είχε ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία με τους “Απαράδεκτους”, εκείνος εξακολουθούσε να ανησυχεί, μέχρι που η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε.

«Όταν έφυγε από τη ζωή είχα ήδη κάνει τους “Απαράδεκτους”, αλλά και πάλι ανησυχούσε. Είχε εμφανίσει και μια ήπια μορφή άνοιας. Ψυχολογικά όμως ήταν πιο ήσυχος, γιατί είχε καταλάβει ότι τελικά δεν θα πεινάσω», ανέφερε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.