Ο Πάνος Βλάχος βρέθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, αποτυπώνοντας την έντονη συναισθηματική του φόρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον ηθοποιό να σπεύδει κοντά στους συγγενείς και τους ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος του εκλιπόντος, προσφέροντας θερμές αγκαλιές και λόγια παρηγοριάς.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο, ενώ το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Το τραγούδι και η έξοδος με το φέρετρο

Η συναισθηματική ένταση κορυφώθηκε όταν ο Πάνος Βλάχος, περιστοιχισμένος από μουσικούς με όργανα στα χέρια, έκλεισε τα μάτια και τραγούδησε το «Καραΐσκάκης» (τραγούδι που γράφτηκε από τον Νίκο Καλογερόπουλο για την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου» και το ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου) με σπασμένη φωνή λίγο πριν την ολοκλήρωση της τελετής.

Λίγο αργότερα, με τα μαύρα γυαλιά να καλύπτουν τα μάτια του, τοποθετήθηκε στην μπροστινή πλευρά και σήκωσε το φέρετρο στους ώμους του, συνοδεύοντας τον εκλιπόντα στην τελευταία του διαδρομή.