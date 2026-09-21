Σε ρυθμούς Nations League μπαίνει πλέον η Εθνική Ελλάδας, καθώς ξεκίνησε η συγκέντρωση της «γαλανόλευκης» ενόψει των τεσσάρων αναμετρήσεων που έχει μπροστά της στη League A.

Οι διεθνείς άρχισαν να καταφθάνουν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό μέρος της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Η αρχή θα γίνει μακριά από την Ελλάδα, με δύο συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Στις 24 Σεπτεμβρίου η Εθνική θα κάνει πρεμιέρα στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 27/9, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γερμανία.

Ακολούθως, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιστρέψει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα δώσει δύο διαδοχικά παιχνίδια στην Τούμπα. Την 1η Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει την Ολλανδία, ενώ στις 4/10 θα τεθεί ξανά αντιμέτωπη με τη Γερμανία.

Η αποστολή της Εθνικής είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει για το Βελιγράδι το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9). Μέχρι τότε, η προετοιμασία στον Ρέντη αποτελεί το πρώτο στάδιο πριν από την ιστορική πρώτη παρουσία της Ελλάδας στη League A του Nations League.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

24/9: Σερβία – Ελλάδα

27/9: Γερμανία – Ελλάδα

1/10: Ελλάδα – Ολλανδία

4/10: Ελλάδα – Γερμανία