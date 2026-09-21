Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου ετοιμάζεται να βγει στο σφυρί, σύμφωνα με το περιοδικό Robb Report.

Ο οίκος δημοπρασιών Julien’s Auctions σε συνεργασία με το Turner Classic Movies, φέρνει σε δημοπρασία το αυθεντικό Batmobile από την ταινία «Batman Returns» του Τιμ Μπάρτον.

Αν και η θρυλική Aston Martin DB5 του James Bond διατηρεί φανατικό κοινό, ακόμα και οι πλέον ορκισμένοι λάτρεις του πράκτορα 007 αναγνωρίζουν πως το Batmobile διεκδικεί επάξια τον τίτλο του πιο αναγνωρίσιμου οχήματος στη μεγάλη οθόνη.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν το βασικό όχημα δράσης της παραγωγής του 1992. Σχεδιασμένο από τον Τζούλιαν Κάλντοου (Julian Caldow) και κατασκευασμένο από τον θρυλικό Καρλ Κάσπερ (Carl Casper), το Batmobile έχει μήκος 6 μέτρα και ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό του. Όπως επιβεβαιώνει ο οίκος δημοπρασιών, έχει ταυτοποιηθεί στην οθόνη στις περισσότερες σκηνές καταδίωξης της ταινίας, ενώ χρησιμοποιήθηκε τόσο στην επίσημη πρεμιέρα όσο και στο πάρτι ολοκλήρωσης των γυρισμάτων. Έκτοτε, διατηρώντας το αυθεντικό γυαλιστερό μαύρο φινίρισμά του, φυλασσόταν σε ειδικό χώρο ή εκτίθετο στο Μουσείο Αυτοκινήτων Marconi.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες. Οι εκτιμήσεις του οίκου Julien’s τοποθετούν την τιμή πώλησης μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εφόσον η τελική προσφορά κινηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο το επιβλητικό όχημα του «Batman Returns» θα καταρρίψει το ρεκόρ του ακριβότερου αυτοκινήτου στην ιστορία της μεγάλης οθόνης, έναν τίτλο που κατέχει μέχρι σήμερα το Batmobile της τηλεοπτικής σειράς του 1966 με τον ‘Ανταμ Γουέστ (Adam West), το οποίο είχε πωληθεί το 2013 έναντι 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων.