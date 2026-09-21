Σε μια σημαντική προσθήκη θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα η πλατφόρμα σύγκρισης καταναλωτικών τιμών PosoKanei, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του έτους θα ενσωματωθεί και η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των καυσίμων, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να αναζητούν ευκολότερα τις διαθέσιμες επιλογές πριν επισκεφθούν το πρατήριο.

Η νέα λειτουργία θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναβάθμισης της πλατφόρμας, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύγκριση τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ, είτε πληκτρολογώντας κάποιος στον υπολογιστή του τη διεύθυνση posokanei.gov.gr, είτε κατεβάζοντας την αντίστοιχη εφαρμογή PosoKanei για κινητά τηλέφωνα. Με την προσθήκη των καυσίμων, η ιστοσελίδα και το app φιλοδοξούν να καλύψουν ένα μεγαλύτερο μέρος των τακτικών εξόδων μιας οικογένειας, ιδίως από τη στιγμή που η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχει ανέβει στα ύψη, ξεπερνώντας πλέον παντού τα δύο ευρώ το λίτρο. Η ακριβής μορφή με την οποία θα εμφανίζονται οι τιμές των καυσίμων, καθώς και τα επιμέρους φίλτρα αναζήτησης που θα έχει στη διάθεσή του ο χρήστης, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η σχετική προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο η νέα κατηγορία να ενεργοποιηθεί το συντομότερο.

Η σύγκριση των τιμών στα πρατήρια θα είναι η πιο σημαντική από τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην εφαρμογή PosoKanei. Παράλληλα, αυξάνεται το προσεχές διάστημα ο αριθμός των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα και πραγματοποιούνται τεχνικές βελτιώσεις, προκειμένου η αναζήτηση να γίνει πιο γρήγορη και η πλοήγηση ευκολότερη. Ειδικότερα, στο νέο περιβάλλον προβλέπεται να ενισχυθεί η λεγόμενη «έξυπνη αναζήτηση», ώστε ο καταναλωτής να βρίσκει με λιγότερα βήματα το προϊόν που τον ενδιαφέρει και να βλέπει συγκεντρωμένες τις διαθέσιμες τιμές. Σήμερα, το PosoKanei περιλαμβάνει συνολικά 10.718 κωδικούς, από τρόφιμα και ποτά έως είδη προσωπικής φροντίδας, καθαριστικά, βρεφικά προϊόντα και είδη για κατοικίδια. Οι κωδικοί προβλέπεται τώρα να ανανεώνονται ανά τρίμηνο, ώστε να καταγράφονται οι αλλαγές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις στις ονομασίες, στις συσκευασίες και στις κατηγορίες των εμπορευμάτων τους. Οι τιμές, από την άλλη πλευρά, ενημερώνονται εκ των πραγμάτων καθημερινά, μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων των μεγάλων και γνωστών αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση θα αφορά τη διεύρυνση των συγκρίσεων με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πλατφόρμα υπάρχουν ήδη στοιχεία για αντίστοιχα προϊόντα που πωλούνται, μεταξύ άλλων, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η προσθήκη νέων αγορών, όπως εκείνη της Πορτογαλίας. Σε αυτή τη φάση, τα ελληνικά δεδομένα συγκρίνονται με τις τιμές της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ κάθε χώρας. Σε επόμενο στάδιο, η καταγραφή σχεδιάζεται να επεκταθεί στις τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες ανά αγορά, ώστε η εικόνα να είναι πιο αντιπροσωπευτική και να μην εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική μίας μόνο επιχείρησης. Η απευθείας σύγκριση πάντως με τις τελικές τιμές των αντίστοιχων προϊόντων στο εξωτερικό χρειάζεται προσοχή, καθώς επηρεάζονται από παράγοντες όπως η φορολογία, η συσκευασία, οι προσφορές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς.

Πάνω από 3,2 εκατομμύρια προβολές σε τρεις μήνες

Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι μέσα στους πρώτους σχεδόν τρεις μήνες λειτουργίας του, το PosoKanei κατέγραψε 3,23 εκατομμύρια προβολές και περίπου 375.000 ενεργούς χρήστες. Οι λήψεις της εφαρμογής σε κινητές συσκευές έφτασαν τις 87.500, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής διαμορφώθηκε στα 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των επισκεπτών δεν περιορίζεται σε μια σύντομη περιήγηση, αλλά αναζητά προϊόντα και εξετάζει τις διαφορές στις τιμές. Θυμίζουμε ότι στην πλατφόρμα παρουσιάζονται επίσης τα είδη που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία άρχισε στα σούπερ μάρκετ της χώρας στις 31 Αυγούστου 2026.

Προς το παρόν, όμως, από τη σύγκριση απουσιάζουν τα νωπά προϊόντα. Κι αυτό γιατί η ένταξή τους είναι πιο σύνθετη, καθώς στις συγκεκριμένες κατηγορίες υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς την ποικιλία, την ποιότητα, τον παραγωγό και τη χώρα προέλευσης. Το ενδεχόμενο να προστεθούν στο μέλλον εξετάζεται, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα βρεθεί ένας αξιόπιστος τρόπος αντιστοίχισης των διαθέσιμων προϊόντων.