Μπροστά στις δύο μικρές κόρες του δολοφονήθηκε ένας 41χρονος άνδρας στη Βραζιλία, όταν δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν το αυτοκίνητό του και άνοιξαν πυρ εναντίον του, την ώρα που αποχωρούσε από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Το θύμα, Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με τις δύο κόρες του, όταν οι δύο δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, έφτασαν στο σημείο με μηχανή.

Οι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με το υλικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η μοτοσικλέτα κινήθηκε προς το αυτοκίνητο του 41χρονου και οι δύο άνδρες σταμάτησαν ακριβώς δίπλα από την πλευρά του οδηγού.

Χωρίς να απομακρυνθούν από τη μηχανή, άρχισαν να πυροβολούν προς τον Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος. Συνολικά, οι δράστες έριξαν 10 σφαίρες εναντίον του, πριν απομακρυνθούν από το σημείο.

Πανικός μέσα στο αυτοκίνητο

Η επίθεση προκάλεσε πανικό στις δύο κόρες του θύματος. Η μία από αυτές, έντρομη από τους πυροβολισμούς, άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το όχημα, αρχίζοντας να τρέχει μακριά από το σημείο.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε στο αυτοκίνητο, καθώς η αδελφή της παρέμενε στο πίσω κάθισμα, έχοντας «παγωμένη» από τον φόβο της μετά την επίθεση.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τις κινήσεις των δύο δραστών αλλά και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις για τη δολοφονία του 41χρονου. Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα που οδήγησαν τους δύο δράστες στην εκτέλεση του Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος.