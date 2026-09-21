Στα τελευταία 36 παιχνίδια στα οποία δεν κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, οι Spurs δεν έχουν πανηγυρίσει ούτε μία νίκη, ένα στοιχείο που αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις δυσκολίες τους όταν καλούνται να ανατρέψουν μία εις βάρος τους κατάσταση.

Παρά την έντονη κριτική, ο Ντε Τσέρμπι εξακολουθεί να έχει ανθρώπους που πιστεύουν στη δουλειά του. Ανάμεσά τους ο Γκλεν Μάρεϊ, πρώην επιθετικός της Μπράιτον, ο οποίος θεωρεί ότι ο Ιταλός χρειάζεται χρόνο για να περάσει τη φιλοσοφία του στη νέα του ομάδα.

«Ο Ρομπέρτο προσπαθεί να χτίσει κάτι καινούργιο και χρειάζεται χρόνο», τόνισε ο Μάρεϊ. Η Μπράιτον ήταν άλλωστε ο σύλλογος στον οποίο ο Ντε Τσέρμπι εδραίωσε τη φήμη του ως προπονητής, προτού συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρσέιγ, όπου επίσης είχε θετικά αποτελέσματα, κυρίως στο ξεκίνημα της θητείας του.

«Η ενσωμάτωση των νέων μεταγραφών δεν είναι εύκολη διαδικασία. Η ομάδα, όμως, διαθέτει ποιότητα και αργά ή γρήγορα θα καταφέρει να την παρουσιάσει στο γήπεδο», πρόσθεσε ο Μάρεϊ.

Η διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων προσφέρει πλέον στον Ντε Τσέρμπι ένα διάστημα τριών εβδομάδων για να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες της Τότεναμ και να προετοιμάσει την αντεπίθεσή της. Ο ίδιος, πάντως, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά την εντός έδρας ήττα από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

«Είμαι απογοητευμένος. Πρέπει να αμυνόμαστε καλύτερα, να επιτιθέμεθα καλύτερα, αλλά πάνω απ’ όλα να δείξουμε μεγαλύτερη δύναμη και περισσότερη επιθετικότητα. Αυτό είναι που απαιτείται από έναν σύλλογο με τις δικές μας φιλοδοξίες», παραδέχθηκε.

Δύο Ιταλοί στα δύο άκρα της Premier League

Η Premier League οδηγείται στη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με μία εντυπωσιακή ιταλική αντίθεση. Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ο Έντσο Μαρέσκα με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ στο άλλο άκρο συναντά κανείς τον Ντε Τσέρμπι και την Τότεναμ.

Και το πρόγραμμα που περιμένει τους Spurs μετά τη διακοπή κάθε άλλο παρά εύκολο μπορεί να χαρακτηριστεί. Η Τότεναμ θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τσέλσι, έχοντας ενδιάμεσα μία θεωρητικά πιο βατή αναμέτρηση στο Λονδίνο με την Κόβεντρι.

Ο Ντε Τσέρμπι έχει μπροστά του μερικές πολύτιμες εβδομάδες για να αλλάξει την κατάσταση και να παρουσιάσει μία διαφορετική Τότεναμ. Το περιθώριο χρόνου, ωστόσο, για να αποδείξει ότι μπορεί πράγματι να «χτίσει κάτι καινούργιο» δεν θα είναι απεριόριστο.