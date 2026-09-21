Τα χρήματα μπορούν να ανοίξουν πολλές πόρτες, δεν μπορούν όμως να αγοράσουν την αγάπη – ούτε να προστατεύσουν εκείνον που τα διαθέτει από ανθρώπους αποφασισμένους να τα διεκδικήσουν με κάθε τρόπο.

Πίσω από τις υποσχέσεις αγάπης, το έντονο ενδιαφέρον και την υπόσχεση μιας κοινής ζωής, έχουν καταγραφεί καταγγελίες για σχέσεις που κατέληξαν σε μεταβιβάσεις εκατομμυρίων, πολυτελή ταξίδια, ακίνητα και δικαστικές διαμάχες. Και το γεγονός ότι τα θύματα -όπως καταγγέλλεται σε ορισμένες υποθέσεις- διαθέτουν τεράστιες περιουσίες δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτα απέναντι στη συναισθηματική χειραγώγηση.

Μία από τις πιο πρόσφατες καταγγελίες αφορά τη 49χρονη χήρα Μαριάν Φλίπο, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του 38χρονου συνοδού, Γκρεγκ Σταρ, υποστηρίζοντας ότι της απέσπασε περίπου 6 εκατ. δολάρια.

Ο 38χρονος εργαζόταν σε υπηρεσία συνοδών και φέρεται να προσλήφθηκε από τη Φλίπο για συντροφιά μετά τον θάνατο του συζύγου της, Τσαντ Φλίπο, προγραμματιστή λογισμικού που είχε συμβάλει στη δημιουργία του «Roblox» και πέθανε το 2024.

Η καταγγελία της Μαριάν Φλίπο

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Σταρ φέρεται να δήλωσε στη Φλίπο ότι την αγαπά και στη συνέχεια να της είπε ότι ο μόνος τρόπος για να είναι μαζί ήταν να εξαγοράσει το συμβόλαιό του, ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αγωγή υποστηρίζει ακόμη ότι η 49χρονη γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρισκόταν «υπό την επήρεια πολλαπλών συνταγογραφούμενων φαρμάκων», όταν φέρεται να υπέγραψε έγγραφα για τη μεταφορά εκατομμυρίων στον Σταρ.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί εξαναγκασμού, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς αναληθείς». Οι δικηγόροι του, Τοντ Σπόντεκ και Τζέρεμι Φάιγκενμπαουμ, δήλωσαν ότι πρόκειται για σχέση μεταξύ δύο ενηλίκων που είχαν συναινέσει και συμφωνήσει τους μεταξύ τους όρους.

Η υπόθεση θα κριθεί στα δικαστήρια.

Όταν η συναισθηματική ανάγκη γίνεται στόχος

Ο ψυχίατρος, Ντέιβιντ Πάντερ, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που εξαπατούν μέσω ερωτικών σχέσεων συχνά αναζητούν άτομα με συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ή ευάλωτα σημεία.

Η οικονομική επιφάνεια, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να καταστήσει κάποιον ελκυστικό στόχο, ενώ η απειρία σε ανάλογες καταστάσεις μπορεί να αυξήσει την ευαλωτότητα.

Χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η αφοσίωση και η ικανότητα δημιουργίας ισχυρών συναισθηματικών δεσμών θεωρούνται συνήθως θετικά σε μια σχέση. Ωστόσο, όπως εξηγεί, μπορούν να αξιοποιηθούν από ένα άτομο που έχει διαφορετικές προθέσεις.

Ο Πάντερ αναφέρεται επίσης στα χαρακτηριστικά της λεγόμενης «σκοτεινής τετράδας»: ναρκισσισμός, ψυχοπάθεια, μακιαβελισμός και σαδισμός.

Η χειραγώγηση μέσα από τη σχέση

Πηγή που μίλησε στη New York Post και υποστηρίζει ότι έχει παρακολουθήσει τη συμπεριφορά ενός άνδρα που δραστηριοποιείται στις δυτικές ΗΠΑ περιγράφει ένα διαφορετικό μοντέλο προσέγγισης.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας στοχεύει κυρίως γυναίκες που είναι ευάλωτες ή απογοητευμένες από προηγούμενες προσωπικές σχέσεις. Φέρεται να χρησιμοποιεί την προσωπικότητά του ώστε να τις κάνει να αισθάνονται ξεχωριστές, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να παίρνει χρήματα από τις συντρόφους του.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι οι γυναίκες ταξιδεύουν μαζί του σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ και καλύπτουν τη διαμονή του σε ακριβά ξενοδοχεία. Όπως αναφέρει, πρόκειται συνήθως για έξυπνες, μοναχικές και οικονομικά ευκατάστατες γυναίκες.

Ένα ακόμα τέχνασμα που φέρεται να χρησιμοποιεί είναι η πρόταση να αποκτήσουν σκύλο. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την πηγή, δημιουργείται η αίσθηση μιας κοινής οικογενειακής ζωής και ενισχύεται ο συναισθηματικός δεσμός.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει, επίσης, ότι σε μία περίπτωση ο άνδρας απέκτησε μέρος ενός σπιτιού σε λίμνη, ενώ φέρεται να έπειθε γυναίκες ότι γνώριζε καλά τις χρηματιστηριακές επενδύσεις και τις οδηγούσε να ανοίγουν επενδυτικούς λογαριασμούς στο όνομά του.

Οι σχέσεις του, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, μπορούσαν να διαρκέσουν από μερικούς μήνες έως και αρκετά χρόνια, προτού εκείνος προχωρήσει στην επόμενη σύντροφο.

Το «love bombing» και η ψευδαίσθηση της αποκλειστικότητας

Ο Πάντερ κάνει λόγο και για τη λεγόμενη πρακτική του «love bombing», δηλαδή την υπερβολική εκδήλωση ενδιαφέροντος, θαυμασμού και συναισθηματικής επιβεβαίωσης ήδη από τα πρώτα στάδια μιας σχέσης.

Η εξιδανίκευση ενός νέου συντρόφου είναι φυσιολογική στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης. Όταν όμως η ένταση και η ταχύτητα με τις οποίες εκδηλώνεται είναι ασυνήθιστα μεγάλες, μπορεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι πρόκειται για μια «μοναδική ευκαιρία».

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι συναισθηματικοί δεσμοί μπορεί να ενισχυθούν γρήγορα, ενώ η επιφυλακτικότητα να υποχωρήσει.

Όταν στο επίκεντρο βρίσκονται δισεκατομμύρια

Οι σχετικές δικαστικές διαμάχες δεν αφορούν μόνο ανθρώπους που απέκτησαν πρόσφατα μεγάλη περιουσία. Ακόμα και δισεκατομμυριούχοι με δεκαετίες επιχειρηματικής εμπειρίας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο περίπλοκων υποθέσεων που συνδέονται με προσωπικές σχέσεις.

Ο 83χρονος μεγιστάνας της ψυχαγωγίας, Ντέιβιντ Γκέφεν, με περιουσία που εκτιμάται στα 9 δισ. δολάρια, βρέθηκε σε δικαστική διαμάχη με τον Ντόνοβαν Μάικλς, κατά κόσμον Ντέιβιντ Άρμστρονγκ.

Ο Άρμστρονγκ κατέθεσε ξεχωριστή αγωγή για παραβίαση συμβολαίου μετά τον χωρισμό τους το 2025. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η πρώτη τους συνάντηση ήταν ερωτική συνεύρεση για την οποία ο Γκέφεν του είχε καταβάλει 10.000 δολάρια.

Σε δικαστικά έγγραφα, ο Άρμστρονγκ διατύπωσε, επίσης, ισχυρισμούς σχετικά με την προσωπική και σεξουαλική ζωή του Γκέφεν, ενώ οι δικηγόροι του τελευταίου κατηγόρησαν τον πρώην πορνοστάρ ότι εκμεταλλεύτηκε την οικονομική άνεση του συζύγου του μέσω πολυτελών αγορών, ταξιδιών και συνδρομών στο OnlyFans.

Οι δύο υποθέσεις διευθετήθηκαν χωρίς να δημοσιοποιηθούν οι όροι των συμφωνιών. Παρά τη μεγάλη διαφορά στην οικονομική τους επιφάνεια, το ζευγάρι δεν είχε υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο.

Ο Άρμστρονγκ δήλωσε ότι, παρά τις εκατέρωθεν κατηγορίες που διατυπώθηκαν στα δικαστήρια, οι σχέσεις τους παρέμειναν φιλικές και ότι οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά στο γιοτ του Γκέφεν.

Η υπόθεση Στίβεν Κλούμπεκ και Άντβα Λαβί

Μια ακόμα υπόθεση αφορά τον 64χρονο δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία από την Καλιφόρνια, Στίβεν Κλούμπεκ, και την 29χρονη, Άντβα Λαβί, δημιουργό περιεχομένου στο OnlyFans.

Η Λαβί, με καταγωγή από το Ισραήλ και γνωστή επίσης ως Μία Βεντούρα, είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές κατηγορίες για φερόμενες απάτες μέσω ερωτικών σχέσεων με εύπορους άνδρες πριν γνωρίσει τον Κλούμπεκ.

Η ίδια έχει δηλώσει αθώα στις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που αφορούν μεγάλη κλοπή, διάρρηξη και μη εξουσιοδοτημένη χρήση προσωπικών στοιχείων.

Ο Κλούμπεκ είχε δηλώσει ότι γνώριζε τη Λαβί καλύτερα από οποιονδήποτε και ότι τη βοηθούσε στην υπόθεσή της. Οι δύο τους είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν στο Ισραήλ, όμως δικαστής δεν της επέτρεψε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ.

Η εγγύηση της Λαβί ανακλήθηκε, αφού αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιόλι επιτήρησης που φορούσε. Οι Αρχές ανέφεραν ότι εξετάζουν και άλλες πιθανές υποθέσεις που συνδέονται μαζί της σε περιοχές όπως η Χερμόζα Μπιτς, η Νεβάδα και η Φλόριντα, καθώς και στην Ιταλία και τη Γαλλία. Η δίκη της εκκρεμεί.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν η Λαβί είχε χορηγήσει κεταμίνη στον Κλούμπεκ.

Παρά τις εξελίξεις, άνθρωπος από το περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε ότι ο Κλούμπεκ εξακολουθούσε να διατηρεί φιλικές σχέσεις με την πρώην αρραβωνιαστικιά του και «να νοιάζεται για την Άντβα».

Ο Πάντερ σημειώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ασυνήθιστες. Όπως αναφέρει, έχει συναντήσει ανθρώπους που επιστρέφουν σε σχέσεις ακόμα και όταν πιστεύουν ότι έχουν προηγουμένως πέσει θύματα εκμετάλλευσης.

Και αυτό είναι ίσως το πιο σύνθετο στοιχείο αυτών των υποθέσεων: όταν η οικονομική συναλλαγή έχει συνδεθεί με ένα ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο, η απόφαση να διακοπεί μια σχέση δεν είναι πάντοτε τόσο απλή όσο η διακοπή μιας επιχειρηματικής συμφωνίας.