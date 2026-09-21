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Εισηγήσεις σε Μητσοτάκη για επιπλέον παρεμβάσεις

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έρχονται παρεμβάσεις και μάλιστα οριζόντιες όπως μας προανήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ζήτημα του πετρελαίου μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε κοινωνός πολλών εισηγήσεων για την ανάγκη και επιπλέον παρεμβάσεων πέρα από όσα είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ και τις αποδέχτηκε, διότι η εκτίμηση είναι για έναν δύσκολο χειμώνα και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Οι συναντήσεις και τα αιτήματα

Η στήλη έμαθε ότι τουλάχιστον τέσσερις κορυφαίοι παράγοντες της ΝΔ, μεταξύ των οποίων οι Ευριπίδης Στυλιανίδης και Μάξιμος Χαρακόπουλος, επισκέφθηκαν κατά μόνας κυβερνητικά στελέχη όπως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, θέτοντας το θέμα του πετρελαίου αλλά και των αγροτικών επιδοτήσεων (διαδικασία ΟΣΔΕ), καθώς υπάρχει βαρύ κλίμα στον αγροτικό κόσμο. Όμως και στην ΚΟ της ΝΔ ακούγονται φωνές για επιπλέον μέτρα, με χαρακτηριστική τη χθεσινή τοποθέτηση του βουλευτή και πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού, Στέλιου Πέτσα.

Ο πρωθυπουργός στις ΗΠΑ

Σε αυτό το κλίμα ο πρωθυπουργός αναχώρησε το Σάββατο για τις ΗΠΑ όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια της 81ης Γενικής Συνέλευσης να προβάλει τον ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και εξισορρόπησης στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη βάση, όμως, θα δοθεί στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θέμα το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο και της δεύτερης προεδρίας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Το σχέδιο της Αθήνας στον ΟΗΕ

Η Αθήνα θα ήθελε να προωθήσει μια λύση για τα Στενά του Ορμούζ, κάτι βεβαίως που επιχειρείται εδώ και μήνες από το Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς όμως επιτυχία διότι και τα βέτο (Ρωσίας – Κίνας) αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις των δυτικών συνεχίζουν να υπάρχουν. Πλην αυτού, ελευθερία ναυσιπλοΐας σημαίνει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και, δη, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), οπότε η Ελλάδα θα παίξει σε ένα γνωστό γήπεδο, αυτό της νομιμότητας.

Η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ακόμη δεν έχει κλειδώσει εάν θα γίνει κάποια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και μου είπαν ότι μπορεί να καθοριστεί την τελευταία στιγμή. Όμως το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, υπό τη συμπροεδρία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ.

Τα ραντεβού του Γεραπετρίτη

Έμαθα όμως ότι πολλά ραντεβού έχει προγραμματίσει στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτός από τη συμμετοχή του στις τριμερείς με Κύπρο – Αίγυπτο και Κύπρο – Ιορδανία, αλλά και ένα αντίστοιχο βαλκανικό, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τα οποία η Ελλάδα συνδέεται με συμφωνία αμυντικής συνδρομής, αλλά και τον αντίστοιχο της Ινδίας. Η πιο σημαντική παρέμβαση του ιδίου νομίζω ότι θα είναι αυτή στο Πανεπιστήμιο Columbia, όπου και θα μιλήσει για την ισορροπία μεταξύ του Διεθνούς Δικαίου και της ισχύος.

Η νέα τριμερής

Θα μείνω στο πεδίο εξωτερική πολιτική και άμυνα και θα σας πω ότι, όπως μαθαίνω, μετά την άσκηση «Μέδουσα 15» πέριξ της Κρήτης, με βασικούς συμμετέχοντες την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τη Γαλλία και την Ιταλία, θα υπάρξει και «επιδόρπιο» στο τρίγωνο Αθήνας – Καΐρου – Λευκωσίας. Και αυτό γιατί για αύριο, Τρίτη, προγραμματίζεται τριμερής συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Η συνάντηση των Νίκου Δένδια, Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ Μανσούρ και Βασίλη Πάλμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρητορική της Άγκυρας για το Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο ανεβάζει εκ νέου τους τόνους. Παίκτης-κλειδί παραμένει, βεβαίως, η Αίγυπτος. Και η τριμερής της Τρίτης αναμένεται να εκπέμψει το μήνυμα ότι ο άξονας αμυντικής και διπλωματικής συνεργασίας Αθήνας – Καΐρου παραμένει ισχυρός, παρά τις τουρκικές σειρήνες και τα ανοίγματα της Άγκυρας προς την αιγυπτιακή πλευρά.

Οι άσχημες δημοσκοπήσεις της Σδούκου στα Γρεβενά

Η απόφαση της Αλεξάνδρας Σδούκου να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στην Α’ Αθηνών αποτελεί από τις πιο ενδιαφέρουσες εσωκομματικές μετακινήσεις στον δρόμο προς τις κάλπες του 2027. Είναι από τα στελέχη που έχουν βγει του Κυριάκου Μητσοτάκη και στηρίζει τη γραμμή στα κανάλια. Βέβαια θέλω να σας πω ότι επέλεξε το βαρύ και ανταγωνιστικό γήπεδο, γιατί τα μαντάτα από την περιφέρεια των Γρεβενών όπου είχε ως πρώτη επιλογή μόνο ενθαρρυντικά δεν ήταν. Οι δημοσκοπήσεις την έδειχναν τρίτη με συνέπεια να πάρει τον δρόμο για την Αθήνα. Το ισχυρό της χαρτί είναι η καθημερινή τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα – αν και από μόνη της ίσως να μην αρκεί σε μια περιφέρεια γεμάτη με «βαριά» και παραδοσιακά ονόματα της παράταξης. Εδώ είμαστε και θα δούμε στο τέλος.

Η άγνωστη συνάντηση της Βρεττού με δημοσιογράφο

Ήταν κοινό μυστικό στους παροικούντες την πολιτική Ιερουσαλήμ ότι η μεταπήδηση της Ρόζας Βρεττού στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, ήταν απλώς θέμα χρόνου. Το «πότε» απαντήθηκε και επίσημα με μια ανακοίνωση γεμάτη φαρμάκι, στην οποία η πρώην αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Υγείας άφησε βαριές αιχμές για «γραφειοκρατικές αγκυλώσεις» στη Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, κατηγόρησε ευθέως τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι υποτιμά την εσωκομματική δημοκρατία, φωτογραφίζοντας τον παραγκωνισμό ικανών στελεχών. Και επειδή διάβασα την ανακοίνωση, θυμήθηκα ένα ραντεβού που είχε κάνει στα βόρεια προάστια με δημοσιογράφο για να τη στηρίξει επικοινωνιακά. Σε εκείνο το ραντεβού ανάμεσα στη μέχρι πρότινος αναπληρώτρια γραμματέα του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ με τον συνάδελφο, ο τελευταίος της ξεκαθάρισε χωρίς περιστροφές πως οι δικές του σχέσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ήταν «παγωμένες και ψυχρές». Το αποτέλεσμα; Η τότε στενή συνεργάτιδα της ηγεσίας να αποχωρήσει κόβοντας κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Πώς τα φέρνει όμως ο καιρός. Η πολιτική αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η τέχνη των μεγάλων ανατροπών. Άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη άλλοτε, ίσως φανατική υποστηρίκτρια του Αλέξη Τσίπρα στο μέλλον. Και γιατί όχι στο παρόν θα έλεγα εγώ.

Η δύσκολη αποστολή στη μονοεδρική της Λευκάδας

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, θα ανακοινώσει επίσημα την ένταξη της εκ του ΠΑΣΟΚ αποχωρήσασας, Ρόζας Βρεττού. Η καταξιωμένη γιατρός θα έχει δύσκολη αποστολή, καθώς όπως μου έλεγαν θα είναι υποψήφια βουλευτής στη Λευκάδα η οποία και μονοεδρική αλλά και γαλάζιο κάστρο είναι. Η ίδια κατάγεται από το νησί και, όπως μου εξηγούσαν, το πιο δύσκολο θα είναι να πείσει τους ψηφοφόρους γιατί απαρνήθηκε το κόμμα που ήταν από πάντα το πολιτικό της σπίτι.

Ο Πέτρος Κόκκαλης είναι η πρόταση της ΕΛΑΣ για την Περιφέρεια Αττικής

Μπορεί να απομένουν δύο χρόνια μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές κάλπες, ωστόσο τα πρώτα σενάρια για την Περιφέρεια Αττικής έχουν ήδη αρχίσει να ανάβουν φωτιές στα πολιτικά πηγαδάκια. Από τη μία πλευρά, το τοπίο φαντάζει ξεκάθαρο για το κυβερνών στρατόπεδο, καθώς ο νυν περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, θεωρείται δεδομένο πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του. Από την άλλη, στον χώρο της Κεντροαριστεράς οι διεργασίες βρίσκονται στο κόκκινο. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, έχει εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του να κατεβεί στην κούρσα, επιδιώκοντας όχι μόνο τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ αλλά και το «πράσινο φως» από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως μέχρι στιγμής ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός στην υποψηφιότητα Χατζηθεοδοσίου. Αντίθετα, αναζητά το δικό της αυτόνομο πρόσωπο για το ψηφοδέλτιο. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και συζητιούνται έντονα είναι και αυτό του πρώην ευρωβουλευτή, Πέτρου Κόκκαλη. Το σίγουρο είναι ότι ο δρόμος μέχρι τις κάλπες είναι μακρύς και αναμένεται να έχει πολλά ακόμα επεισόδια.

Στη φόρα τα οικονομικά της ΕΛΑΣ

Πολλά λέγονται και γράφονται για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και απαντώντας ουσιαστικά στις καταγγελίες δόθηκε στον αέρα μια πρωτοπόρα διαδικασία. Από τις 25 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο ήδη χιλιάδες μέλη και φίλοι έχουν συνεισφέρει στην προσπάθεια. Από την Παρασκευή είναι στον αέρα της πλατφόρμας myELAS αλλά και στο site του κόμματος καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία και έως χθες το απόγευμα ήταν περίπου 200.000 ευρώ.

Η Καρυστιανού και η κβαντική ιατρική

Εν μέσω της επίθεσης που δέχονται Γιώργος Πατούλης, Θάνος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης για τους ιατρούς και το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι στην υπόθεση Μαζωνάκη, ο τελευταίος βρήκε ευκαιρία χθες να περάσει στην αντεπίθεση και να στοχεύσει τη Μαρία Καρυστιανού. Ο υπουργός Υγείας είπε ότι χθες στην πρωινή εκπομπή του Open η Καρυστιανού, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης», η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής, μετά πέταξε και γι’ αυτόν και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχει πει ποτέ για να γλιτώσει. «Αλλά η ουσία παραμένει ότι η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα», είπε ο Γεωργιάδης. Πολιτική αντιπαράθεση σε κάθε επίπεδο από εδώ και πέρα.

Τρεις και ο κούκος στην Καρυστιανού

Χθες βράδυ, πάντως, η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε σε κεντρικό κινηματογράφο το πρόγραμμα της Ελπίδας για τον πολιτισμό. Και όπως μου είπε δικός μου άνθρωπος που πέρασε από το Τριανόν όπου γινόταν η εκδήλωση, η Μαρία δεν κόβει πια εισιτήρια. Δεν ήταν μόνο λιγοστοί αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Μαρίας, αλλά και οι πρώτες θέσεις που ήταν κρατημένες για το πολιτικό συμβούλιο του κόμματος ήταν κενές. Αρκετοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν επίσης ότι από το πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού έλειπε και η -πιο στενή δεν γίνεται- συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία.

Οι περιπέτειες της Λατινοπούλου

Πολλά ακούγονται στην πολιτική πιάτσα για την υπόθεση της άρσης ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η άρση της ασυλίας της αποφασίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου από το ευρωκοινοβούλιο και αφορά την υπόθεση που είχε λάβει δημοσιότητα το 2024, όταν ο πρώην συνεργάτης της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μαζί με δύο ακόμα πρώην στελέχη της Φωνής Λογικής, προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά. Οι καταγγελίες τους έλεγαν ότι ένα μέρος των υπογραφών που εμφανίζονταν στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος φέρεται να μην ήταν γνήσιο, αλλά να ήταν εικονικό ή πλαστογραφημένο. Η συγκεκριμένη δήλωση είχε κατατεθεί στον Άρειο Πάγο στο πλαίσιο της διαδικασίας που απαιτείται για τη συμμετοχή πολιτικού σχηματισμού στις εκλογές. Αν τελικά αποδειχτεί ότι ισχύουν οι καταγγελίες, τότε, όπως μου έλεγαν, η έδρα της Φωνής Λογικής περνά στη ΝΔ και την καταλαμβάνει ο Στέλιος Κιμπουρόπουλος. Όσο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου ακούγονται πολλά για το πολιτικό της μέλλον. Ακόμα και υπόγειο deal με Σαμαρά. Η ίδια διαψεύδει μονίμως, βέβαια.

Η ταρίφα του Ηλία Θεοδωρόπουλου και η πολυτελής σουίτα

Ήρθαν στα αυτιά μου πληροφορίες για το περιβόητο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και έμεινα με το στόμα ανοιχτό και δεν ξέρω τι να πρωτοπιστέψω. Να σας ενημερώσω ότι τρία πρόσωπα από τον κύκλο μου είχαν πάει εκεί την περίοδο του μνημονίου και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η «ταρίφα» της απλής επίσκεψης κυμαινόταν σταθερά μεταξύ 250 και 400 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα ως αφετηρία, δεν θέλω να φανταστώ πού είχε εκτοξευθεί το κόστος τα τελευταία χρόνια. Το σκηνικό, ωστόσο, ξεφεύγει από τα όρια της οικονομικής εκμετάλλευσης και αγγίζει τον σουρεαλισμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω όταν σε δικό μου άνθρωπο που πήγε για επίσκεψη ο Θεοδωρόπουλος δεν δίστασε να δείξει φωτογραφίες του ντυμένος με τις περιβόητες στολές σαμουράι, αναλύοντας μάλιστα θεωρίες περί αποκρυφισμού. Όπως ήταν φυσικό, η συγκεκριμένη επισκέπτης έφυγε τρέχοντας, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Να κλείσω, βέβαια, με αυτό που μου είπε πηγή μου για μια κεντρική, πολυτελή σουίτα που διατηρούσε ο εν λόγω γιατρός σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας. Εκεί, προφανώς, κατέφευγε για να ξεκουραστεί μετά τις εξαντλητικές επιστημονικές και εναλλακτικές του συμβουλές. Δεν πάει κάπου αλλού το μυαλό μου.

Ο αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα

Πολύς κόσμος βρέθηκε χθες, όπως είδε η στήλη που ήταν παρούσα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Εκεί ήταν εκτός από την οικογένεια, πλήθος στελεχών, πρώην και νυν του ΠΑΣΟΚ, ενώ από τη ΝΔ ξεχώρισα την Ντόρα Μπακογιάννη και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Μου είπε ένα παλιό στέλεχος μια ιστορία που την αναφέρει και ο Γιώργος Λακόπουλος στο βιβλίο του με τίτλο «Του μιλάνε τα κύματα. Ο Ανδρέας πριν μπει στην πολιτική» (εκδόσεις Καστανιώτη) για το πόσο καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η Μαργαρίτα Παπανδρέου για να μείνει στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου και να μην γυρίσει στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Επίσης μια άλλη σκηνή ήταν δυνατή. Πριν από την τελετή ο Κώστας Λαλιώτης άφησε λουλούδια στους τάφους του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους του ΠΑΣΟΚ.

Η νέα εταιρεία της κόρης του Δομάζου

Από αυτά που μαθαίνω στην αγορά, το όνομα του Μίμη Δομάζου περνά πλέον και στον επιχειρηματικό στίβο, με την κόρη του, Πόπη, να δημιουργεί νέα εταιρεία που φέρει ως διακριτικό τίτλο το όνομα του θρυλικού «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Theopi Domazos Group Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είναι η εταιρεία που δημιούργησε η τέως δημοτική σύμβουλος του δήμου Αθηναίων και δημοσιογράφος. Στο επίκεντρο της νεοσύστατης εταιρείας βρίσκονται η προβολή αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και η διοργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, ενώ το αντικείμενο ανοίγει και σε υπηρεσίες προπονητών, αθλητική εκπαίδευση, διαφήμιση, πώληση αθλητικού εξοπλισμού και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης αδειών για δικαιώματα χρήσης διανοητικής ιδιοκτησίας, στοιχείο που έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η νέα εταιρεία χρησιμοποιεί ως διακριτικό τίτλο το «Μίμης Δομάζος». Το νέο εγχείρημα δείχνει έτσι να δημιουργεί την εταιρική βάση μέσα από την οποία μπορεί να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί οργανωμένα η ιδιαίτερα ισχυρή αθλητική παρακαταθήκη που συνοδεύει το όνομα του Μίμη Δομάζου, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις εκδηλώσεις και την αθλητική εκπαίδευση έως την εμπορική αξιοποίηση σχετικών δικαιωμάτων.

Η Temu δεύτερος μεγαλύτερος online λιανέμπορος στην Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία που έρχονται στη διάθεσή μου, βλέπω ότι η Temu χρειάστηκε μόλις τρία χρόνια για να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, καταγράφοντας ήδη ισχυρή παρουσία και στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ECDB για το 2025, είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανέμπορος στην ελληνική αγορά και συνεχίζει να μεγαλώνει, ενώ έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Στην πρώτη θέση, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, βρίσκεται η Skroutz.

Νέες παραγγελίες για τη Μαριλένα Προκοπίου

Μία νέα κίνηση στην αγορά των πλοίων μεταφοράς αμμωνίας φέρεται να κάνει η ελληνική Akrotiri Tankers της Μαριλένας Προκοπίου, κόρη του Γιώργου Προκοπίου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ναυτιλιακής αγοράς έχει τοποθετήσει παραγγελία για δύο Very Large Ammonia Carriers χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων το καθένα στη New Times Shipbuilding της Κίνας. Τα δύο πλοία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2029, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το οικονομικό ύψος της συμφωνίας. Εφόσον η παραγγελία επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία σημαντική κίνηση τόσο για την ελληνική εταιρεία όσο και για το κινεζικό ναυπηγείο. Για το ναυπηγείο New Times Shipbuilding η συγκεκριμένη συμφωνία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σηματοδοτεί την είσοδό της στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς αερίων. Παράλληλα, την καθιστά την τρίτη μεγάλη ιδιωτική κινεζική ναυπηγική εταιρεία, μετά τις Yangzijiang Shipbuilding και Hengli Heavy Industries.

Έρχεται deal στο business software

Έχω πληροφορίες ότι τελευταία εμφανίζεται έντονη κινητικότητα στην αγορά του business software, όπου, όπως μαθαίνω, έχει ήδη κλείσει μία ακόμα εξαγορά ελληνικής εταιρείας πληροφορικής. Αγοραστής είναι μεγάλος όμιλος με ισχυρή παρουσία στον συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος προχώρησε στη συμφωνία πριν από μερικούς μήνες, με το τίμημα να ξεπερνά τα 16 εκατ. ευρώ. Οι επίσημες ανακοινώσεις, μαζί φυσικά με το όνομα της εταιρείας που αλλάζει χέρια, αναμένονται μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η συγκέντρωση στον κλάδο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Epsilon Net και EntersoftOne αποτελούν σήμερα τους δύο κυρίαρχους παίκτες της αγοράς, η οποία αποτιμάται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της πρώτης και τα συγκρίσιμα management accounts της δεύτερης, οι δύο όμιλοι συγκεντρώνουν για το 2025 αθροιστικά έσοδα περίπου 271 εκατ. ευρώ και EBITDA σχεδόν 87 εκατ. ευρώ. Και όπως φαίνεται, υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για νέα deals. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, αλλά και η αυξανόμενη ζήτηση για AI, κυβερνοασφάλεια και fintech δημιουργούν πρόσθετο πεδίο ανάπτυξης. Οι εκτιμήσεις μάλιστα θέλουν την ελληνική αγορά business software να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Το κλειστό «Παλλάς» και η επόμενη μέρα του ιστορικού θεάτρου

Κλειστό παραμένει το Παλλάς στη Βουκουρεστίου, ένα από τα πλέον εμβληματικά θέατρα της Αθήνας, μετά την αποχώρηση του τελευταίου μισθωτή, Αθηναϊκές Σκηνές Α.Ε. του Γιάννη Κεντ, άλλοτε συντρόφου της Μαρίας Κωνσταντάτου. Η εξέλιξη αυτή αφήνει προς το παρόν χωρίς ενεργή εκμετάλλευση το ιστορικό ακίνητο, το οποίο ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η εταιρεία Αθηναϊκές Σκηνές, των οποίων το συμβόλαιο δεκαετίας που είχαν έληξε πρόσφατα, θα ήθελαν να αναλάβουν εκ νέου το θέατρο. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε πολλές ζημιές και το εγχείρημα δεν εξελίχθηκε κατά το δοκούν, κάτι που φαίνεται και από τους ισολογισμούς της. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη μέρα του θεάτρου και κυρίως στο εάν θα υπάρξει νέος μισθωτής ή διαφορετικό μοντέλο αξιοποίησης πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου, όταν και κορυφώνεται παραδοσιακά η θεατρική δραστηριότητα στην πρωτεύουσα. Στην αγορά του θεάματος το Παλλάς θεωρείται ακίνητο υψηλού κύρους, τόσο λόγω της θέσης του στην καρδιά της Αθήνας όσο και λόγω της ιστορίας και της χωρητικότητάς του. Γι’ αυτό και η επόμενη κίνηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το ερώτημα είναι εάν θα προκύψει άμεσα νέος επιχειρηματίας που θα αναλάβει τη λειτουργία του ή εάν το Παλλάς θα παραμείνει εκτός χειμερινής σεζόν.

Τι γίνεται με τη Louis Vuitton και το ακίνητο της Eurobank

Χρόνο ακούω ότι μάλλον θα χρειαστεί η μετεγκατάσταση της Louis Vuitton από το σημερινό της «αρχηγείο» στη Βουκουρεστίου στο απέναντι κτίριο της Eurobank, το οποίο διαθέτει σαφώς μεγαλύτερους χώρους και αναμένεται να αποτελέσει τη νέα βάση του γαλλικού οίκου στην Αθήνα. Για το ακίνητο, που ανήκει στη Eurobank και το οποίο διαχειρίζεται η θυγατρική της, Grivalia Management, υπάρχει συμφωνία. Ωστόσο, πριν μπουν τα συνεργεία της Louis Vuitton, θα πρέπει προηγουμένως να αδειάσει το κτίριο από τις υπηρεσίες της τράπεζας που στεγάζονται σήμερα εκεί. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσει εκτεταμένη ανακαίνιση και προσαρμογή του ακινήτου στις προδιαγραφές του οίκου, διαδικασία που απαιτεί χρόνο, δεδομένου και του επιπέδου των κατασκευών που εφαρμόζει η Louis Vuitton στα flagship καταστήματά της. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία για τη νέα στέγη έχει ουσιαστικά κλειδώσει, θεωρείται δύσκολο το νέο κατάστημα να είναι έτοιμο μέσα στον φετινό χειμώνα. Το πιθανότερο είναι ότι η μετακόμιση θα χρειαστεί αρκετούς μήνες ακόμα, μεταθέτοντας για αργότερα την πλήρη λειτουργία του νέου και πολύ μεγαλύτερου χώρου στη Βουκουρεστίου.