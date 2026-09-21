Η νέα ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 στο «Βελοντρόμ» επιβεβαίωσε το εξαιρετικά δύσκολο ξεκίνημα της Μαρσέιγ στη Ligue 1. Η ομάδα της Μασσαλίας οδηγείται στη διακοπή των εθνικών ομάδων από την προτελευταία, 17η θέση της βαθμολογίας, με την πίεση να αυξάνεται αισθητά.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League μετρά τέσσερις ήττες έπειτα από μόλις πέντε αγωνιστικές, καταγράφοντας το χειρότερο ξεκίνημά της εδώ και 15 χρόνια.

Παράλληλα, η Μαρσέιγ είχε να βρεθεί σε θέση υποβιβασμού τόσο προχωρημένα μέσα σε μία σεζόν από το 2011-12. Τότε, μετά από έξι παιχνίδια, βρισκόταν στην τελευταία θέση με μόλις τρεις βαθμούς, καταφέρνοντας πάντως στη συνέχεια να ανατρέψει την κατάσταση και να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα στη δέκατη θέση.