Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό που διακρίθηκε σε εμβληματικές ελληνικές παραγωγές, ενώ πορεύτηκε με επιτυχία και σε άλλα καλλιτεχνικά «μονοπάτια», όπως η σκηνοθεσία, η ποίηση, το τραγούδι, η συγγραφή σεναρίων και θεατρικών έργων.

Η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 74 ετών, ξεκίνησε στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο, ενώ το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Η οικογένειά του είχε ζητήσει από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Σημειώνεται ότι στη φωτογραφία που συνόδευε το φέρετρο του σπουδαίου καλλιτέχνη είχε προστεθεί ένα απόσπασμα από το ποιητικό έργο του «3ωδία»: «Μη γυρεύεις να με δεις μόνο, νιώσε με…».

Άνθρωποι της τέχνης και της πολιτικής είπαν το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνη με το πηγαίο ταλέντο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ό,τι κι αν δημιούργησε. Μεταξύ αυτών παραβρέθηκαν οι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Νίκος Περάκης, Γιώργος Βογιατζής, Σπύρος Μπιμπίλας, Απόστολος Γκλέτσος, Βάνα Μπάρμπα, Πάνος Βλάχος, Στέλιος Γούτης, Χριστίνα Τσάφου, Χάρης Μαυρουδής, Νίκος Σηφουνάκης, Νίκος Καραγιώργης, Γιάννης Αναστασάκης, Στάθης Σταμουλακάτος κ.ά.

Σπύρος Μπιμπίλας

Πάνος Βλάχος

Χριστίνα Τσάφου

Γιώργος Βογιατζής-Ντιάνα Σκόριτς

Νίκος Περάκης

Νίκος Σηφουνάκης

Ελένη Ροδά

Απόστολος Γκλέτσος

Βάνα Μπάρμπα

Απόστολος Γκλέτσος και Βάνα Μπάρμπα

O Απόστολος Γκλέτσος μιλώντας για τον Νίκο Καλογερόπουλο, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, καλλιτέχνη, φιλόσοφο και φίλο μου. Τον έβλεπα, τον θαύμαζα, τον αγαπούσα ιδιαίτερα. Παρακολουθούσα όλη του την πορεία, την καλλιτεχνική, τη φιλοσοφική, τη δράση του μέσα στη ζωή. Ήταν συνεπής στα λόγια του και στα έργα του μέσα στη ζωή και αυτό τον χαρακτήριζε και μας έδινε κουράγιο σε όλους εμάς που ήμασταν λίγο μικρότεροι και χάραζε πορεία σε όλους μας».

Νίκος Καραγιώργης

«Ο Νίκος ήταν ένας καθαρός άνθρωπος, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Επιτρέψτε μου να πω, προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του, ίσως και συνολικότερα. Πολυτάλαντος, πολυσύνθετος άνθρωπος. Έγραφε στίχους, έγραφε τραγούδια. Τραγούδια του έχουμε δει σε ταινίες δικές του που έχει σκηνοθετήσει και γράψει σενάρια. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος ορχήστρα, να το πω έτσι. Ψαγμένος πάρα πολύ. Δεν ήθελε να κάνει θέατρο για το θέατρο. Πίστευε ότι το θέατρο και το σινεμά έχουν πολιτικό λόγο, αλλιώς δεν έχουν νόημα να γίνονται. Είχε το δικαίωμα της επιλογής. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πάρα πολύ ξεχωριστός και απείθαρχος», σημείωσε ο προέδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Νίκος Καραγιώργης για τον Νίκο Καλογερόπουλο.

Με το τραγούδι του «Καραϊσκάκης» ο αποχαιρετισμός στο Α’ Νεκροταφείο

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι στιγμές στο τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο, με συναδέλφους, φίλους και συγγενείς να τον αποχαιρετούν με ένα θερμό χειροκρότημα και να τραγουδούν το «Όταν γυρίσω θα τους… (Καραϊσκάκης)». Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος συμμετείχε συγκινημένος στο τραγούδι που είχε γράψει ο ίδιος ο Καλογερόπουλος για την ταινία «Οι Ιππείς της Πύλου» και το οποίο ερμήνευσε δισκογραφικά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Μετά το τέλος της πολιτικής κηδείας, η σορός του Νίκου Καλογερόπουλου μεταφέρθηκε στη Ριτσώνα για να αποτεφρωθεί.