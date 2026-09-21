Η Σελίν Σονγκ διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτρια επέλεξε τα 38α γενέθλιά της, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Τζάστιν Κουρίτσκες. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2016.

«38 ετών, 25 εβδομάδων» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στην 25η εβδομάδα της κύησης ενώ τη συνόδευσε με στιγμιότυπα στα οποία δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Σύμφωνα με το Just Jared, η Σονγκ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2023 με το δράμα «Past Lives». Με πρωταγωνιστές τους Γκρέτα Λι, Τέο Γιό και Τζον Μαγκάρο, το φιλμ απέσπασε διπλή υποψηφιότητα για Όσκαρ, στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Η δεύτερη σκηνοθετική της δουλειά με τίτλο «Materialists» κυκλοφόρησε το 2025, συγκεντρώνοντας ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Ντακότα Τζόνσον, Κρις Έβανς και Πέδρο Πασκάλ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.