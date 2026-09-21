«Συνάντησα μόνο μία φορά τον Γ. Μαζωνάκη», λέει ο υπνοθεραπευτής – Παρέμεινε επί 2,5 ώρες στο γραφείο του ανακριτή

Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρείται ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος πέρασε το πρωί το κατώφλι του ανακριτή που χειρίζεται την ανάκριση. Ο Νάσος Κομιανός, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή περίπου 2,5 ώρες, κλήθηκε να παραθέσει όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στον ίδιο και την προφυλακισμένη γιατρό της Καρνεάδου, με τη φωτογραφία του τραγουδιστή που εστάλη στο κινητό του την ώρα της πλασμαφαίρεσης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Επιπλέον, στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την κατηγορούμενη, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν αποκαλύπτουν πτυχές της υπόθεσης που μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές και αλλάζουν τα δεδομένα στον ρόλο που διαδραμάτισε.

Ο ίδιος, βγαίνοντας από τον ανακριτή, δεν θέλησε να αποκαλύψει τι κατέθεσε. «Ήρθα να συμβάλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», είπε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων απάντησε πως μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Μάλιστα, ο υπνοθεραπευτής εκνευρισμένος είπε στους δημοσιογράφους: «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου».

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, δήλωσε ότι η ανάκριση είναι μυστική. «Ο κ. Κομιανός βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας, ήρθε αυτοβούλως και συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Οι Αρχές θεωρούν πως με τη μαρτυρία του ο υπνοθεραπευτής μπορεί να ρίξει φως σε όσα προηγήθηκαν της μοιραίας ημέρας, βοηθώντας στη συμπλήρωση του παζλ της υπόθεσης.

Το πρόσωπο που σύστησε τον υπνοθεραπευτή στον Γιώργο Μαζωνάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή.

Ο μάρτυρας έχει ήδη κάνει γνωστό πως συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό, την οποία γνώριζε πάνω από μια δεκαετία.

Σε κάθε περίπτωση, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων θα διευρυνθεί, καθώς αναμένεται να εξεταστούν όλες οι εργαζόμενες που βρίσκονταν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες και στις προανακριτικές τους καταθέσεις έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα κληθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης να περιγράψουν τι αντίκρισαν όταν έφτασαν στο ιατρείο του Κολωνακίου και σε τι κατάσταση ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ η άρση απορρήτου που έχει διαταχθεί ενδεχομένως να προσθέσει και νέα πρόσωπα στη λίστα των μαρτύρων.

Κρίσιμα, δε, θεωρούνται και τα στοιχεία που έχει ζητήσει ο ανακριτής από τον ΙΣΑ, για τις ενέργειες του οποίου είναι ήδη σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα.