Όταν προκύπτει ένα θέμα υγείας, οι αποφάσεις συχνά πρέπει να ληφθούν γρήγορα. Γι’ αυτό έχει σημασία να γνωρίζουμε από πριν ποιες επιλογές έχουμε: σε ποιο νοσοκομείο μπορούμε να απευθυνθούμε, αν έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε γιατρό και ποιο μέρος των εξόδων προβλέπεται να καλυφθεί.
Δεν είναι, άλλωστε, όλες οι νοσηλείες ίδιες. Σε μια περίπτωση μπορεί να επιλεγεί ένα συμβεβλημένο ιδιωτικό νοσοκομείο, σε μια άλλη μια μη συμβεβλημένη μονάδα ή ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όταν γνωρίζουμε τι προβλέπει η κάλυψή μας, μπορούμε να οργανώσουμε πιο εύκολα τις επόμενες κινήσεις και να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις.
Σε αυτή τη λογική έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst της Eurolife FFH, το οποίο αποτελεί μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* και προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής γιατρού και νοσοκομείου.
Τι ισχύει στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
Όταν η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσοκομείο του συμβεβλημένου δικτύου, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία του προγράμματος. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη συμμετοχή που έχει επιλέξει, η οποία ανέρχεται σε 750 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα, η Eurolife FFH, αναλαμβάνει απευθείας το υπόλοιπο ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου. Έτσι, ο ασφαλισμένος γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο είναι το δικό του μέρος στα έξοδα και δεν χρειάζεται να διαχειριστεί μόνος του το συνολικό κόστος της νοσηλείας.
Παράλληλα, το δίκτυο του My Health F1rst έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει πλέον όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου HHG: Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital και Creta InterClinic. Περισσότερες διαθέσιμες μονάδες σημαίνουν και μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής, ανάλογα με τον γιατρό, την τοποθεσία και τις ανάγκες κάθε περιστατικού.
Η επιλογή μη συμβεβλημένου νοσοκομείου
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, είτε λόγω του γιατρού που τον παρακολουθεί είτε λόγω της τοποθεσίας ή της φύσης του περιστατικού.
Σε αυτή την περίπτωση, το My Health F1rst προβλέπει την καταβολή μιας εφάπαξ, προκαθορισμένης οικονομικής παροχής. Μετά την αφαίρεση της συμμετοχής των 750 ή 1.500 ευρώ, ο ασφαλισμένος λαμβάνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο εξαρτάται από το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ύψος της παροχής είναι γνωστό εκ των προτέρων. Έτσι, ο ασφαλισμένος μπορεί να γνωρίζει πριν από τη νοσηλεία ποιο ποσό προβλέπεται και να οργανώσει καλύτερα τις οικονομικές και πρακτικές λεπτομέρειες.
Η παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Eurolife FFH.
Τι ισχύει στα δημόσια νοσοκομεία
Το My Health F1rst καλύπτει και τη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος να διαφοροποιείται ανάλογα με τα έξοδα που έχουν προκύψει.
Όταν ο ασφαλισμένος χρειαστεί να καταβάλει δαπάνες νοσηλείας, προβλέπεται κάλυψη του 100% των εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η αποζημίωση γίνεται μετά τη νοσηλεία, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών στη Eurolife FFH.
Τι συμβαίνει, όμως, όταν τα έξοδα έχουν καλυφθεί πλήρως από άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα; Σε αυτή την περίπτωση, μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης συμμετοχής, ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το 25% της εφάπαξ προκαθορισμένης οικονομικής παροχής, με ανώτατο ποσό τα 1.500 ευρώ.
Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει και για τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. Το πρόγραμμα καλύπτει το 100% των σχετικών δαπανών και παράλληλα προβλέπει την καταβολή του 25% της προκαθορισμένης οικονομικής παροχής, έως 1.500 ευρώ, πάντα βάσει των όρων του.
Παροχές που δεν σταματούν στη νοσηλεία
Η αξία ενός προγράμματος υγείας δεν φαίνεται μόνο τη στιγμή της εισαγωγής στο νοσοκομείο. Εξίσου σημαντικές είναι οι παροχές που υποστηρίζουν την πρόληψη, την αποκατάσταση και την αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού.
Το My Health F1rst περιλαμβάνει δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα για τακτική παρακολούθηση πριν προκύψει κάποια ανάγκη νοσηλείας.
Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, κάλυψη δαπανών αποκατάστασης και αποθεραπείας σε σχετικά κέντρα, καθώς και επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το μέγιστο όριο ευθύνης της Eurolife FFH φτάνει τα 700.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
Επιπλέον, το My Health F1rst συμμετέχει στο EurolifeSYN⁺, το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων της Eurolife FFH. Έτσι, μέσα από τον συνδυασμό διαφορετικών ενεργών ασφαλιστικών συμβολαίων, ο ασφαλισμένος μπορεί να εξασφαλίσει μείωση στο ασφάλιστρο που πληρώνει, βάσει των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Μια επιλογή που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου
Το My Health F1rst της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί γύρω από αυτή την ανάγκη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους κάλυψης και πρόσθετες παροχές που ακολουθούν τον ασφαλισμένο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία. Ένα πρόγραμμα που δίνει χώρο στην επιλογή και προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιστατικού. Γιατί, αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί κανείς να κινηθεί ανάλογα με τις συνθήκες, χωρίς να περιορίζεται σε μία μόνο επιλογή.
*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.