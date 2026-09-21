Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέας έκδοσης προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Η τιμολόγηση της έκδοσης ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι νέες ομολογίες έχουν ημερομηνία λήξης την 28η Μαρτίου 2031, δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη και κουπόνι 4,3888%.

Η ζήτηση για τη νέα έκδοση ανήλθε σε περίπου 2,9 δισ. ευρώ, ενώ το τελικό βιβλίο προσφορών έκλεισε στα 2,6 δισ. ευρώ.

Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 110 επενδυτές, με το 95% να προέρχεται από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και εταιρείες wealth management. Παράλληλα, το 79% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδας, στοιχείο που, σύμφωνα με την τράπεζα, αποτυπώνει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τις προοπτικές του Ομίλου και της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες είχαν εκδοθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγουν το 2028.

Η πρόταση εξαγοράς πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση.

Ως διαχειριστές της πρότασης και από κοινού επικεφαλής διαχειριστές της νέας έκδοσης ενεργούν οι AXIA Ventures Group, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Société Générale, UBS Europe και UniCredit Bank.