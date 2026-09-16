Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα έως μια κυβερνοεπίθεση: Πώς θωρακίζεται μια σύγχρονη επιχείρηση Δύο προγράμματα για την προστασία της περιουσίας και της ψηφιακής λειτουργίας