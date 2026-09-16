Η καθημερινότητα μιας επιχείρησης είναι γεμάτη αποφάσεις. Από τη διαχείριση των οικονομικών και των συνεργασιών μέχρι την εξυπηρέτηση των πελατών και την οργάνωση της επόμενης ημέρας, οι επαγγελματίες καλούνται να κινούνται διαρκώς ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες προκλήσεις.
Υπάρχουν, όμως, και γεγονότα που δεν μπορούν εύκολα να προβλεφθούν και μπορούν να επηρεάσουν τόσο την επαγγελματική περιουσία όσο και την ψηφιακή λειτουργία μιας επιχείρησης.
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση δεν περιορίζονται, επομένως, στη φυσική της περιουσία. Ακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, επικοινωνεί και αναπτύσσεται. Και όσο περισσότερες δραστηριότητες περνούν στο ψηφιακό περιβάλλον, τόσο περισσότερο η προστασία χρειάζεται να καλύπτει διαφορετικά και αλληλένδετα πεδία.
Οι νέες προκλήσεις δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες εταιρείες
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά ή μια καταιγίδα δεν προκαλούν μόνο άμεσες υλικές ζημιές. Μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, απώλεια εσόδων, αδυναμία εξυπηρέτησης πελατών και προσωρινή διακοπή των εργασιών. Στην Ελλάδα, όπου ο σεισμικός κίνδυνος αποτελεί επίσης μια υπαρκτή παράμετρο, η προετοιμασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Παράλληλα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ορισμένες επιχειρήσεις δεν δικαιούνται κρατική ενίσχυση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, εάν δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων.
Η πρόληψη, λοιπόν, δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση μιας ενδεχόμενης ζημιάς. Συνδέεται και με τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να επιστρέψει γρηγορότερα στην κανονική της λειτουργία.
Προστασία για την επαγγελματική περιουσία
Το πρόγραμμα My Business First της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα εμπορεύματα και τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία.
Απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές επαγγελματικών χώρων, καθώς η κάλυψη μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει 14 καλύψεις για περιστατικά όπως πυρκαγιά, έκρηξη και κεραυνός, καθώς και για έξοδα φύλαξης, αποκομιδής συντριμμάτων και απώλεια ενοικίων. Παράλληλα, υπάρχουν έξι προαιρετικά πακέτα, μέσα από τα οποία η προστασία μπορεί να διευρυνθεί και να καλύψει, μεταξύ άλλων, καιρικά φαινόμενα και θραύσεις, κλοπή, χρηματικές απώλειες, τρομοκρατικές ενέργειες και σεισμό.
Έτσι, μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μια ενιαία λύση, αλλά μπορεί να επιλέξει τις καλύψεις που συνδέονται περισσότερο με τον χώρο, τον εξοπλισμό και τον τρόπο λειτουργίας της.
Και όταν η ζημιά αφορά κάποιον τρίτο;
Ένα απρόοπτο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ίδια την επιχείρηση, αλλά και πελάτες, συνεργάτες ή άλλους τρίτους. Για τον λόγο αυτό, το My Business First δίνει τη δυνατότητα επιλογής κάλυψης αστικής ευθύνης, με διευρυμένα όρια έως 200.000 ευρώ.
Παρέχεται επίσης νομική προστασία με όριο έως 3.000 ευρώ, ώστε να καλύπτονται τα έννομα συμφέροντα της επιχείρησης σε περιπτώσεις που απαιτούν σχετική υποστήριξη.
Σημαντική είναι και η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες τον χρόνο. Γιατί όταν έχει ήδη συμβεί μια ζημιά, η ταχύτητα της πρώτης αντίδρασης μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την έκτασή της.
Το πρόγραμμα προσφέρει ακόμη τη δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής σε συγκεκριμένες καλύψεις. Αυτό σημαίνει ότι, για περιστατικά όπως χαλάζι, καταιγίδα, θύελλα, παγετός, διαρροή νερού από σωληνώσεις, κλοπή από διάρρηξη και ληστεία, η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται χωρίς οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
Όταν η απειλή δεν είναι ορατή
Μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να διαθέτει ένα μεγάλο τμήμα πληροφορικής για να βρεθεί απέναντι σε έναν ψηφιακό κίνδυνο. Αρκεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές, να διατηρεί στοιχεία πελατών, να χρησιμοποιεί εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να βασίζεται σε ψηφιακά συστήματα για την καθημερινή της λειτουργία.
Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ή παραβίαση δεδομένων, αδυναμία πρόσβασης σε συστήματα, οικονομικές απαιτήσεις από τρίτους και διακοπή εργασιών. Πέρα από την άμεση οικονομική επίπτωση, ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τη σχέση με τους πελάτες, την αξιοπιστία και τη φήμη μιας επιχείρησης.
Το My Business Cyber Protection της Eurolife FFH έχει δημιουργηθεί για να καλύπτει ακριβώς αυτή την πλευρά της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Υποστήριξη τη στιγμή του ψηφιακού περιστατικού
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλύψεις για έξοδα ανταπόκρισης σε ένα περιστατικό, ζημιές από διακοπή εργασιών, αποκατάσταση δεδομένων και συστημάτων, απαιτήσεις τρίτων, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία.
Παράλληλα, προσφέρει τηλεφωνική επικοινωνία όλο το 24ωρο, ώστε το περιστατικό να μπορεί να αναγγελθεί άμεσα και η επιχείρηση να λάβει εξειδικευμένη υποστήριξη από τις πρώτες ώρες. Στόχος είναι να περιοριστεί η επέκταση της ζημιάς και να ξεκινήσει γρηγορότερα η διαδικασία αποκατάστασης.
Στις προβλέψεις του περιλαμβάνονται ακόμη η απώλεια κερδών που μπορεί να προκύψει λόγω διακοπής των εργασιών, καθώς και η ανάκτηση δεδομένων και λογισμικού.
Το My Business Cyber Protection απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 25 εκατ. ευρώ, οι οποίες πραγματοποιούν διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους. Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, τη δραστηριότητα και τα μέτρα προστασίας που διαθέτει ήδη η επιχείρηση στα ηλεκτρονικά της συστήματα.
Προστασία που ακολουθεί την εξέλιξη της επιχείρησης
Καθώς μια επιχείρηση μεγαλώνει, αλλάζουν οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, οι συνεργασίες και τα δεδομένα που διαχειρίζεται. Μαζί τους εξελίσσονται και οι κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Η προστασία της επαγγελματικής περιουσίας και της ψηφιακής δραστηριότητας δεν αποτελεί δύο ξεχωριστές ανάγκες. Είναι μέρη της ίδιας προσπάθειας: να μπορεί μια επιχείρηση να συνεχίζει να λειτουργεί, να εξυπηρετεί τους πελάτες της και να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της, ακόμη και όταν προκύψει κάτι απρόβλεπτο.
Μέσα από το My Business First και το My Business Cyber Protection, η Eurolife FFH προσφέρει λύσεις που καλύπτουν τόσο τον φυσικό όσο και τον ψηφιακό κόσμο μιας επιχείρησης, με δυνατότητα προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες της.