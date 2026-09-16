Το σπίτι γεμίζει καθημερινά με μικρές στιγμές που συχνά περνούν απαρατήρητες. Το πρώτο φως που μπαίνει από το παράθυρο, το τραπέζι που στρώνεται, οι φίλοι στο σαλόνι, η ησυχία στο τέλος μιας απαιτητικής ημέρας. Στους χώρους του βρίσκονται όσα επιλέξαμε για να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο άνετη, αλλά και αναμνήσεις που δεν μπορούν να αποτιμηθούν οικονομικά.
Με τον χρόνο, το σπίτι αλλάζει μαζί με τους ανθρώπους του. Ένα δωμάτιο αποκτά διαφορετική χρήση, προστίθενται νέα μέλη στην οικογένεια, νέα έπιπλα, νέα αντικείμενα κι ένα εξοχικό μετατρέπεται στο αγαπημένο σημείο επιστροφής. Μαζί με αυτές τις αλλαγές, εξελίσσονται και οι ανάγκες προστασίας του προσωπικού μας καταφυγίου.
Γιατί ακόμη και στις πιο γνώριμες συνθήκες μπορεί να προκύψει κάτι απρόβλεπτο. Μια διαρροή νερού, ένα βραχυκύκλωμα ή μια ζημιά από έντονη κακοκαιρία αρκούν για να διαταράξουν τον ρυθμό μιας ολόκληρης ημέρας.
Η έγκαιρη πρόβλεψη βοηθά, ώστε, όταν συμβεί ένα απρόοπτο, η αποκατάσταση να γίνει οργανωμένα και με λιγότερη αβεβαιότητα. Σε αυτή τη λογική, τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH προσφέρουν επιλογές κάλυψης για διαφορετικούς τύπους κατοικίας και διαφορετικές ανάγκες, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες είτε για ενοικιαστές.
Διαφορετικό σπίτι, διαφορετικές ανάγκες
Ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, μια μονοκατοικία και ένα εξοχικό δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Αντίστοιχα, διαφορετικές προτεραιότητες έχει ένας ιδιοκτήτης και διαφορετικές ένας ενοικιαστής, ο οποίος μπορεί να ενδιαφέρεται κυρίως για την προστασία των προσωπικών του αντικειμένων.
Τα προγράμματα My Home First Standard και My Home First Plus της Eurolife FFH περιλαμβάνουν βασικές καλύψεις, ενώ μπορούν να ενισχυθούν με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την κάλυψη με βάση τα χαρακτηριστικά της κατοικίας και τις δικές του προτεραιότητες.
Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα πακέτα που θα επιλεγούν, μπορούν να καλυφθούν ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες. Προβλέπονται επίσης καλύψεις για περιστατικά όπως βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού και έξοδα άντλησης υδάτων.
Η προστασία μπορεί να επεκταθεί ακόμη σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, στην αστική ευθύνη και στη νομική υποστήριξη, σύμφωνα πάντα με τις επιλογές και τους όρους του ασφαλιστηρίου.
Όσα βρίσκονται μέσα έχουν τη δική τους αξία
Το σπίτι δεν αποτελείται μόνο από τους χώρους του. Έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα και μικρές αγορές που έγιναν με τον χρόνο διαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
Για την κάλυψη όλων αυτών υπάρχει το Sweet Home Content, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές. Προστατεύει τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στην κατοικία από περιστατικά όπως πυρκαγιά, κλοπή, έκρηξη και βραχυκύκλωμα, ενώ περιλαμβάνει και κάλυψη για αλλοίωση τροφίμων.
Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για έναν ενοικιαστή, ο οποίος δεν χρειάζεται να ασφαλίσει την ίδια την κατοικία, αλλά θέλει να καλύψει τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία.
Το κόστος του Sweet Home Content ξεκινά από 35 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία και από 45 ευρώ για εξοχική. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης προαιρετικών πακέτων, ώστε η κάλυψη να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου.
Υποστήριξη τη στιγμή που χρειάζεται
Η αξία ενός ασφαλιστικού προγράμματος φαίνεται κυρίως όταν προκύψει μια ζημιά. Εκτός από την οικονομική κάλυψη, σημαντικό ρόλο παίζουν η ταχύτητα ανταπόκρισης και η πρόσβαση σε κατάλληλους επαγγελματίες.
Τα προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH προσφέρουν υπηρεσία άμεσης επέμβασης, διαθέσιμη όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ασφαλισμένοι έχουν επίσης πρόσβαση σε δίκτυο συνεργείων, με εξάμηνη εγγύηση για τις εργασίες που πραγματοποιούνται.
Στις διαθέσιμες παροχές περιλαμβάνονται ακόμη η κάλυψη του κόστους επισκευών και η αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με καινούργια, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος.
Για ζημιές κατοικίας με ποσό αποζημίωσης έως 10.000 ευρώ, προβλέπεται γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης. Σε επιλεγμένες καλύψεις υπάρχει επίσης η δυνατότητα μηδενικής συμμετοχής, με τη Eurolife FFH να αναλαμβάνει το σύνολο του προβλεπόμενου κόστους.
Η ασφάλιση κατοικίας μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να συνδέεται και με μείωση του ΕΝΦΙΑ. Όταν η κατοικία διαθέτει την κατάλληλη κάλυψη έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, η μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 20%, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Πρόκειται για ένα επιπλέον όφελος που συνδέει την πρόληψη και την ουσιαστική προστασία της περιουσίας με τη δυνατότητα περιορισμού μιας σταθερής ετήσιας επιβάρυνσης.
Περισσότερες καλύψεις, μεγαλύτερη έκπτωση
Τα προγράμματα κατοικίας συμμετέχουν επίσης στο EurolifeSYN⁺, το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων της Eurolife FFH. Μέσα από τον συνδυασμό περισσότερων ενεργών ασφαλιστικών συμβολαίων, ο ασφαλισμένος μπορεί να εξασφαλίσει κλιμακωτές εκπτώσεις, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
Έτσι, η προστασία της κατοικίας μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφαλιστικών επιλογών για την υγεία, το όχημα και άλλες ανάγκες της καθημερινότητας.
Η κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να αποτρέψει κάθε ζημιά. Μπορεί, όμως, να βοηθήσει ώστε οι συνέπειές της να αντιμετωπιστούν πιο γρήγορα και οργανωμένα, αφήνοντας περισσότερο χώρο για όσα κάνουν ένα σπίτι πραγματικά δικό μας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Eurolife FFH.