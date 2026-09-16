Η καθημερινότητα δεν οργανώνεται σε ξεχωριστά κουτάκια. Η υγεία, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το κατοικίδιο και όλα όσα χρησιμοποιούμε καθημερινά συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν διαφορετικές ανάγκες προστασίας. Κάποιες υπάρχουν ήδη, ενώ άλλες εμφανίζονται καθώς αλλάζει η ζωή μας.
Μια μετακόμιση, η αγορά ενός αυτοκινήτου, η δημιουργία οικογένειας ή η υιοθεσία ενός κατοικιδίου μπορούν να μεταβάλουν τις προτεραιότητές μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μεγαλύτερη εξάρτησή μας από τις online αγορές, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όταν, όμως, οι ανάγκες πληθαίνουν, προκύπτει και ένα πρακτικό ερώτημα: πώς μπορεί κανείς να διευρύνει την ασφαλιστική του κάλυψη χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό του;
Σε αυτή τη λογική βασίζεται το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN⁺ της Eurolife FFH. Όσο περισσότερα ενεργά συμβόλαια από τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνδυάζεις, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η έκπτωση που εφαρμόζεται στα επόμενα συμβόλαια που αποκτάς.
Οι ανάγκες δεν σταματούν σε μία μόνο κατηγορία
Στον τομέα της υγείας, τα νοσοκομειακά προγράμματα της Eurolife FFH περιλαμβάνουν καλύψεις για δαπάνες νοσοκομείου και γιατρών, επείγοντα περιστατικά, απευθείας κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και 24ωρη εξυπηρέτηση. Τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης μπορούν επίσης να καλύπτουν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ προσφέρουν και δωρεάν check-up.
Για το αυτοκίνητο, υπάρχουν προγράμματα που καλύπτουν ανάγκες όπως οι υλικές ζημιές, η κλοπή και η αστική ευθύνη, ενώ παρέχεται φροντίδα ατυχήματος όλο το 24ωρο. Ανάλογα με το πρόγραμμα, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα επιλογής τρίμηνης, εξάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας ασφάλισης.
Το σπίτι συγκεντρώνει διαφορετικές μορφές αξίας. Υπάρχει η ίδια η κατοικία, αλλά και όσα έχουμε επιλέξει με τον χρόνο για να διαμορφώσουμε την καθημερινότητά μας: έπιπλα, συσκευές και προσωπικά αντικείμενα.
Τα προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH μπορούν να καλύπτουν περιστατικά όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες, τόσο για την κατοικία όσο και για το περιεχόμενό της, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.
Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες άμεσης επέμβασης όλο το 24ωρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και πρόσβαση σε δίκτυο συνεργείων με εξάμηνη εγγύηση για τις εργασίες που πραγματοποιούνται.
Η κατάλληλη ασφάλιση της κατοικίας έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας μπορεί επίσης να συνδέεται με μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 20%, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
Και το κατοικίδιο έχει τις δικές του ανάγκες
Για πολλές οικογένειες, το κατοικίδιο δεν είναι απλώς ένα ζώο που ζει στο σπίτι, αλλά ένα ακόμη μέλος τους. Οι κτηνιατρικές επισκέψεις, οι διαγνωστικές εξετάσεις ή ένα επείγον περιστατικό μπορούν, όμως, να δημιουργήσουν έξοδα που δεν είναι πάντα εύκολο να προβλεφθούν.
Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων της Eurolife FFH περιλαμβάνει καλύψεις για νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και επείγοντα περιστατικά. Προσφέρει ακόμη πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές για υπηρεσίες και προϊόντα φροντίδας και καλλωπισμού.
Έτσι, η προστασία του κατοικιδίου μπορεί να ενταχθεί στον ευρύτερο οικογενειακό προγραμματισμό, μαζί με τις υπόλοιπες ανάγκες.
Οι κίνδυνοι της καθημερινότητας έχουν περάσει και στο διαδίκτυο
Οι ηλεκτρονικές αγορές, οι συναλλαγές μέσω εφαρμογών και η διαχείριση προσωπικών στοιχείων online αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της ημέρας μας. Μαζί με τη διευκόλυνση που προσφέρουν, δημιουργούν και νέους κινδύνους.
Μια online αγορά που δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, μια αμφισβητούμενη συναλλαγή ή η κλοπή ψηφιακής ταυτότητας μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημιά και σημαντική ταλαιπωρία.
Μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης από κινδύνους του διαδικτύου, ο ασφαλισμένος μπορεί να καλύπτεται για τέτοιου είδους περιστατικά και να έχει πρόσβαση σε νομική και τεχνική υποστήριξη.
Αντίστοιχα, η ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων προβλέπει αποζημίωση για κλοπή ή απώλεια χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Η κάλυψη μπορεί να αφορά και δημόσια έγγραφα, το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα, όταν χαθούν ή κλαπούν ταυτόχρονα.
Πώς λειτουργούν οι εκπτώσεις
Το EurolifeSYN⁺ ενεργοποιείται όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια από τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται κλιμακωτά και ακολουθούν τη χρονολογική σειρά αγοράς κάθε συμβολαίου.
Πιο συγκεκριμένα:
- με την αγορά δεύτερου συμβολαίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 5%,
- στο τρίτο συμβόλαιο, η έκπτωση φτάνει το 10%,
- στο τέταρτο συμβόλαιο, ανέρχεται στο 15%,
- για κάθε επιπλέον συμβόλαιο προβλέπεται έκπτωση 15%, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και οχήματος, στα οποία εφαρμόζεται πάντα έκπτωση 5%.
Για να διατηρείται η έκπτωση, χρειάζεται να παραμένουν σε ισχύ τα προηγούμενα συμβόλαια που συμμετέχουν στον συνδυασμό.
Δεν χρειάζεται να γίνουν όλα μαζί
Το EurolifeSYN⁺ απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες της Eurolife FFH που διαθέτουν ήδη ένα προϊόν το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από την κάλυψη που θεωρεί σήμερα πιο σημαντική και να προσθέσει σταδιακά νέες ασφαλιστικές επιλογές, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες και οι προτεραιότητές του.
Η ασφαλιστική προστασία, άλλωστε, δεν χρειάζεται να είναι μια εφάπαξ απόφαση. Μπορεί να εξελίσσεται μαζί με την καθημερινότητα και να προσαρμόζεται σε κάθε νέο στάδιο.
Ένας συνδυασμός με ουσιαστικό όφελος
Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των πραγμάτων που θέλουμε να προστατεύσουμε, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η σωστή οργάνωσή τους. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να υπάρχουν περισσότερες καλύψεις, αλλά να μπορούν να συνδυάζονται με τρόπο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και στον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Μέσα από το EurolifeSYN⁺, η Eurolife FFH συνδέει διαφορετικές ασφαλιστικές επιλογές σε ένα πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να διευρύνει σταδιακά την προστασία του και να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για τα επόμενα συμβόλαια που αποκτά.
Περισσότερες πληροφορίες για το EurolifeSYN⁺ και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.