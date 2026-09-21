Τουλάχιστον 355 έδρες εξασφάλισε στις βουλευτικές εκλογές το κόμμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η εκλογική επιτροπή, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 343 εδρών το 2016.

Απέναντι στο κόμμα του Κρεμλίνου, μόνο πολιτικοί σχηματισμοί που υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία έλαβαν άδεια να συμμετάσχουν στις εκλογές. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται σφόδρα στον πόλεμο, το Γιάμπλοκο, αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση τουλάχιστον του 95% των ψήφων, που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ενωμένη Ρωσία εξασφαλίζει συντριπτική πλειοψηφία στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Κρατική Δούμα, που αποτελείται από 450 έδρες. Ήταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Σε συνέντευξη Τύπου, η επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής Έλα Παμφίλοβα εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για το “ρεκόρ” που κατέγραψε το ποσοστό συμμετοχής το οποίο ξεπέρασε επισήμως το 59%. “Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής που έχει καταγραφεί ποτέ για εκλογές σε αυτό το επίπεδο”, είπε.

Σημειώνεται πως η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή.

Στο μεταξύ, ο Ραμζάν Καντίροφ, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επανεξελέγη για πέμπτη θητεία στην ηγεσία της νότιας, μουσουλμανικής κυρίως, περιοχής της Τσετσενίας με σχεδόν 100% των ψήφων, σύμφωνα πάντα με την εκλογική επιτροπή.

Χθες, Κυριακή, στη Ρωσία διεξήχθησαν εκλογές για το εθνικό κοινοβούλιο καθώς και για τα κοινοβούλια των περιφερειών και για κυβερνήτες.

Ο Καντίροφ απολαμβάνει ευρεία ελευθερία από τον Πούτιν για να κυβερνήσει την Τσετσενία ως προσωπική ιδιοκτησία του με αντάλλαγμα τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, όπου μαινόταν ισλαμιστικό αντιρωσικό αντάρτικο τα χρόνια του 1990.

Η κεντρική εκλογική επιτροπή ανέφερε ότι ο Καντίροφ εξασφάλισε το 99,85% των ψήφων στην Τσετσενία, έναντι 99,73% το 2021. Διεθνείς παρατηρητές έχουν στο παρελθόν επικρίνει σφόδρα τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών στη μικρή ορεινή περιφέρεια.

Ο Καντίροφ, που απορρίπτει τις επικρίσεις χαρακτηρίζοντάς τις προσπάθειες που υποστηρίζονται από τη Δύση για να υπονομεύσουν τον ρόλο του, τονίζει τακτικά την προσωπική αφοσίωσή του στον Πούτιν και είναι υπέρμαχος της σκληρής γραμμής στην Ουκρανία, όπου λέει ότι οι τσετσενικές δυνάμεις πολεμούν από το 2022.