Με σκληρά λόγια αναφέρθηκε ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με αφορμή τα δήθεν ιατρεία και τις αμφιλεγόμενες πρακτικές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του Open, σημείωσε μεταξύ άλλων πως «έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η Ιατρική». Στη συνέχεια ο κ. Πολάκης πρόσθεσε χαρακτηριστικά:

«Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει “κβαντική ιατρική”. Συγγνώμη για την έκφραση, π..ρια μάντολες… Δεν υπάρχει αυτό».

Ο βουλευτής υποστήριξε, επίσης, αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι «αν είχε γίνει αμέσως ο έλεγχος στο ιατρείο του Κολωνακίου και έπαιρναν ένα τηλέφωνο και τους έλεγαν απαγορεύεται να έχετε το μηχάνημα και γινόταν αναστολή λειτουργίας, δεν θα είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα».

Ο ίδιος κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι «υποδαυλίζει αυτή την κατάσταση και ουσιαστικά είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο να πηγαίνει εκεί».

Από τα «βέλη» του δεν γλίτωσε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. «Είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία real estate και μετά τον θάνατο Μαζωνάκη την ξαναέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες», είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης.

«Ο Γιώργος Πατούλης είναι βαθιά χωμένος στον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής», είπε ακόμα και τον κάλεσε να παραιτηθεί.