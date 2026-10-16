Μια ιδιαίτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης βρέθηκαν κοντά στην γραμματεία και αγκαλιάστηκαν θερμά, σε μια στιγμή που παρέπεμπε στην κοινή τους διαδρομή στον πάγκο των «πράσινων».

Οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες τούς υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στον σύλλογο.

Οι δύο τεχνικοί συνεργάστηκαν για περισσότερο από μία δεκαετία κατά την πρώτη θητεία του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, συνδέοντας τα ονόματά τους με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας.